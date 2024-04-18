Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı...

Mayasız 5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifi. Türk mutfağının işte en kolay poğaça tarifi

Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı...

Bugün size 5 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik bir kahvaltılık tarifi olan simit poğaça tarifini paylaşacağız. Sabahları aceleyle işe yetişmeye çalışırken kahvaltı yapmaya vakit bulamayanlar için harika bir seçenek olacak bu tarif, aynı zamanda pratik hazırlanışıyla da sizi çok fazla uğraştırmayacak.

SİMİT FİYATLARI TIRMANIŞTA

Türkiye'deki fırıncılar son dönemde simit fiyatlarına peş peşe zam yapıyor. Birçok ev hanımı ise evde simit yapmayı tercih ediyor. Biz ise sizlere pastanelerin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan simit poğaçanın tarifini vereceğiz.

Kahvaltı yanına 5 dakikada hazırlanan simit poğaça tarifi

Maya yok ve asla beklemek yok! 5 dakikada hazırlanan kahvaltılık simit poğaçanın yapılışı... - Resim : 1

Gerekli malzemeler:

1 su bardağı ılık süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
3,5 - 4 su bardağı un

İçi harcı için:

Kaşar peyniri/istediğiniz bir iç harç

Üzeri için:

1 yemek kaşığı pekmez
Kavrulmuş susam

Yapımı:

Bir yumurta, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvıyağ ve 1 tatlı kaşığı toz şeker ekleyip iyice karıştırın.
Üzerine azar azar un ilave edin, kabartma tozu ve 1 çay kaşığı tuz ekleyerek karıştırın ve sonrasında elinizle yoğurmaya başlayın.
Hamurunuz toparlandıktan sonra bezeleri hazırlayın.
Ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp bezeler oluşturun.
Bezelerin ortasından basıp genişletin ve peyniri koyup kapatıp yeniden yuvarlak şekli verin.
Bir kaseye susam, bir kaseye de pekmez koyun ve üzerine az miktarda su koyarak pekmezi biraz seyreltin.
Bezeleri sırasıyla önce pekmezli suya ve sonrasında kavrulmuş susama batırın.
Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine hazırladığınız hamurları yerleştirin.
Ardından bir bıçakla hamurun üstüne 2 tane kesik atın.
180 derecede 25 dakika pişirin.
Afiyet olsun!

Bu kadar basit! Sadece 5 dakikanızı ayırarak hazırlayabileceğiniz bu lezzetli simit poğaçaları, sıcak sıcak servis yaparak ailenizle veya misafirlerinizle paylaşabilirsiniz. Üstelik kahvaltı sofralarınıza farklı bir lezzet katmış olacaksınız. Afiyet olsun!

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