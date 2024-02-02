Poğaça yavan olmasın istiyorsanız işte işinize yarar tüyo! Poğaça daha iyi pişiyor

Poğaça yaparken en sık karşılaşılan sorunlardan biri, poğaçaların yavan olmasıdır. Ancak bu sorunu çözmek aslında oldukça kolaydır. Poğaça yaparken poğaçaların daha lezzetli olmalarını ve daha iyi pişmelerini sağlamak için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları vardır.

Peynirli poğaça, Kahvaltıda yenilebilecek en iyi lezzetlerin başında gelir. Pastanelerde genelde peynirli ve zeytinli poğaça daha çok satılmaktadır. Yapılışı itibariyle peynirli poğaçayı hazırlamak daha kolaydır.

Habertürk'te yayımlanan bir içerikte; Peynirli poğaçanın tarifi paylaşıldı. İşte evde peynirli poğaça yaparken bilmeniz gereken her şey!

Peynirli Poğaça Malzemeler:

1 su bardağı kadar yoğurt

1 su bardağı kadar sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı kadar tuz

1 adet yumurta

Alabildiği kadar un

İç Harcımız İçin;

250 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz



Peynirli Poğaça Yapılışı:

Yumurtamızın akını ve sarısını ayırıp, akını hamur kabımıza alıyoruz.

Üzerine yoğurdumuzu, yağımızı, sütümüzü ve tuzumuzu alıp, karıştırıyoruz.

Unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyip, hamurumuzu yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğuruyoruz.

Yoğurma işlemini tamamladıktan sonra üzerine nemli bir bez örtüyoruz ve 30 dakika kadar bekletiyoruz.

Hamurumuzu beklerken beyaz peynirimizi eziyoruz.

Maydanozlarımızı ince ince kıyıp, peynirimizle karıştırıyoruz.

Dinlenen hamurumuzdan küçük parçalar kopartıyoruz ve elimizle açıyoruz.

Açtığımız hamurlarımızın orta kısmına peynirli harcımızdan koyuyoruz ve kapatıyoruz.

Hazırladığımız poğaçaları yağlanmış fırın tepsimize diziyoruz.

Ayırdığımız yumurta sarısını poğaçalarımızın üzerine sürüyoruz ve tepsimizi ısınmış 180 derecelik fırına yerleştiriyoruz.

Üzeri kızarana kadar pişirip, fırından çıkartıyoruz.

İlk sıcağı geçen peynirli poğaçalarımızı servise sunuyoruz.

Afiyet olsun.