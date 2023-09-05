Poğaça puf puf kabarıyor ve asla bayatlamıyor! Usta aşçının 5 lezzet sırrı

Poğaça yapmak, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biridir. Ancak, her zaman istenilen sonucu elde etmek kolay olmayabilir. Bu nedenle, usta aşçı Sinan Erdi Daşpınar tarafından paylaşılan 5 lezzet sırrını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

1. Hamurun kabarması için maya kullanın: Poğaça hamurunun kabarması, lezzeti için oldukça önemlidir. Bu nedenle, hamurunuzu mayalayarak kabarmasını sağlayabilirsiniz. Maya kullanırken, taze maya tercih etmeniz önerilir.

2. Hamurun sert olmaması için sıvı yağ kullanın: Poğaça hamuru hazırlarken, sıvı yağ kullanmanız hamurun daha yumuşak ve puf puf olmasını sağlar. Bu nedenle, hamurunuzun sert olmaması için sıvı yağ kullanmanız önerilir.

3. Hamurun kabarması için ılık su kullanın: Hamurun kabarması için kullanacağınız suyun sıcaklığı önemlidir. Hamuru hazırlarken, ılık su kullanmanız hamurun kabarmasını sağlar. Ancak, suyun sıcaklığı fazla yüksek olursa mayanın ölmesine neden olabilir.

4. Hamuru yoğurmadan önce malzemeleri oda sıcaklığına getirin: Poğaça hamurunu hazırlamadan önce malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi önemlidir. Özellikle, tereyağı gibi malzemelerin oda sıcaklığına gelmesi hamurun daha kolay yoğrulmasını sağlar.

5. Pişirme sırasında fırının sıcaklığına dikkat edin: Poğaçalarınızı pişirirken, fırının sıcaklığına dikkat etmeniz önemlidir. Fırınınızın sıcaklığı yüksekse poğaçalarınızın üzeri yanabilir. Bu nedenle, poğaçalarınızın piştiği süre boyunca fırının sıcaklığını kontrol etmeniz önerilir.

FARKLI POĞAÇA TARİFİ

Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Ispanaklı Poğaça, Türk mutfağının az bilinen lezzetlerinden biridir. Hem besleyici hem de doyurucu olan ıspanaklı poğaçayı hazırlaması da bir o kadar kolay. Normal kıyır poğaça tarifinden hiç bir farkı yok. Tek yapmanız gereken ıspanakları rondodan geçirmek. İster sade ister peynirli... Kahvaltıda nasıl bir lezzet arıyorsanız iç harcını şekillendirebilirsiniz. Ancak hamur işinde ıspanak denilince akıllara ilk beyaz peynir gelir. O yüzden harika bir beyaz peynirle için tatlandırarak ister kahvaltıda ister akşam yemeğinde afiyetle yiyebilirsiniz.

Malzemeler

1 bağ ayıklanmış ıspanak

1 paket krema (200ml.)

1 tane yumurta akı

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

2 su bardağı un

Bir tutam tuz



İç Harcı İçin Malzemeler

1 kase ufalanmış beyaz peynir



Üzeri İçin Malzemeler

1 tane yumurta sarısı

Çörek otu

Yapılışı

İlk olarak blender kabı içerisine ıspanakları ve kremayı aktarın. Ardından pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin

Geniş bir kap içerisine kremalı ıspanak karışımını aktarın. Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, kabartma tozu, tuz ve kontrollü bir şekilde unu ekleyerek karıştırın. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvamda hamur elde ettikten sonra üzerini kapatın ve 5-10 dakika dinlendirin.

Süre sonunda iri ceviz büyüklüğünde parçalara alın ve elinizle açın. Ortasına beyaz peynir ekledikten sonra yarım ay şeklinde kapatın. Yağlı pişirme kağıdına serdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpiştirin.

Önceden altlı üstlü ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana dek pişirin.