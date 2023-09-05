Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmenin yolu. Kimse anlatmamış ve bahsetmemişti

Yüzdeki istenmeyen tüyler, özellikle kadınlar için oldukça can sıkıcı bir sorundur. Günümüzde birçok yöntem bulunmasına rağmen, bazıları oldukça acı verici ve cildi tahriş edebilir. Ancak, bilinmeyen ve bahsedilmeyen doğal yöntemler de mevcuttur.

İlk yöntem, limon ve şeker karışımıdır. Bu karışım, cildi tahriş etmeden tüylerin köklerini yok eder. Yapmanız gereken tek şey, yarım limonun suyunu ve 2 yemek kaşığı şekeri karıştırarak koyu bir macun elde etmek. Daha sonra, bu karışımı yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra, ellerinizle veya bir bezle çıkarın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayarak istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

İkinci yöntem ise, papatya çayıdır. Papatya çayı, cildi rahatlatır ve tüylerin büyümesini yavaşlatır. Yapmanız gereken tek şey, bir fincan papatya çayını hazırlayıp soğumasını beklemek. Daha sonra, pamuklu bir bez yardımıyla yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Bu işlemi her gün tekrarlayarak istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

AĞDA



Yüz tüylerinizden uzun süre kurtulmanın en etkili yollarından biri ağdayla almak/aldırmak.

Ağdayla kaş, bıyık ve yanak tüylerini almak/aldırmak size 15 gün boyunca pürüzsüz bir görünüm sağlar.

Ağda bantlarıyla kaş, bıyık, boyun, yanak ve kulak önü tüylerinizden kolayca kurtulabilirsiniz.

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