Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmenin yolu. Kimse anlatmamış ve bahsetmemişti

Doğal yöntemlerle yüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak mümkündür. Limon ve şeker karışımı ile tüylerin köklerini yok edebilir, papatya çayı ile de cildinizi rahatlatarak tüylerin büyümesini yavaşlatabilirsiniz. İşte o yöntem

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Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmenin yolu. Kimse anlatmamış ve bahsetmemişti

Yüzdeki istenmeyen tüyler, özellikle kadınlar için oldukça can sıkıcı bir sorundur. Günümüzde birçok yöntem bulunmasına rağmen, bazıları oldukça acı verici ve cildi tahriş edebilir. Ancak, bilinmeyen ve bahsedilmeyen doğal yöntemler de mevcuttur.

İlk yöntem, limon ve şeker karışımıdır. Bu karışım, cildi tahriş etmeden tüylerin köklerini yok eder. Yapmanız gereken tek şey, yarım limonun suyunu ve 2 yemek kaşığı şekeri karıştırarak koyu bir macun elde etmek. Daha sonra, bu karışımı yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra, ellerinizle veya bir bezle çıkarın. Bu işlemi haftada birkaç kez tekrarlayarak istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

Yüzdeki istenmeyen tüyleri yok etmenin yolu. Kimse anlatmamış ve bahsetmemişti - Resim : 1

İkinci yöntem ise, papatya çayıdır. Papatya çayı, cildi rahatlatır ve tüylerin büyümesini yavaşlatır. Yapmanız gereken tek şey, bir fincan papatya çayını hazırlayıp soğumasını beklemek. Daha sonra, pamuklu bir bez yardımıyla yüzünüze uygulayın ve kurumasını bekleyin. Bu işlemi her gün tekrarlayarak istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz.

AĞDA


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ntv.com.tr

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