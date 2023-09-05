Turşuya lezzet katan tüyo! Kıtır kıtır olmasını sağlayan aşçı sırrı

Turşu severlerin en büyük sorunlarından biri, turşunun kıtır kıtır olmamasıdır. Bu durum, turşunun lezzetini ve tazeliğini kaybetmesine neden olur. Ancak, bu sorunu çözmek için birkaç aşçı sırrı vardır.

İşte turşuya lezzet katan ve kıtır kıtır olmasını sağlayan 5 püf nokta:

1. Taze sebzeler kullanın: Turşu yaparken kullanacağınız sebzelerin taze olması çok önemlidir. Çünkü taze sebzeler, turşunun daha kıtır olmasını sağlar.

2. Doğru oranda tuz kullanın: Turşunun kıtır olması için doğru oranda tuz kullanmak gereklidir. Tuz miktarı az olduğunda turşu yumuşak olurken, fazla tuz kullanımı da turşunun tazeliğini kaybetmesine neden olur.

3. Sirke seçimi: Turşu yaparken kullanacağınız sirke de turşunun lezzetini ve kıtırlığını etkiler. Elma sirkesi veya üzüm sirkesi gibi daha hafif tatlımsı sirke çeşitleri tercih edebilirsiniz.

4. Baharatlar: Turşuya baharat eklemek, turşunun lezzetini arttırır ve kıtırlığını korur. Kekik, sarımsak, kimyon gibi baharatlar turşuya lezzet katar.

5. Turşuyu sık sık karıştırın: Turşuyu yaparken, turşuyu sık sık karıştırmak turşunun daha kıtır olmasını sağlar. Ayrıca, turşuyu her karıştırdığınızda tazeliğini de korumuş olursunuz.

KARIŞIK TURŞU TARİFİ

Karışık Turşu İçin Gereken Malzemeler:

Yarım kg sivri biber

Yarım kg fasulye

2 adet havuç

1 kg salatalık

Yarım orta boy beyaz lahana

1 kg ham domates

2 adet kırmızıbiber

3 baş sarımsak

250 gr süs biberi

Bir küçük karnabahar

2 adet kelek

1 tutam maydanoz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

2 su bardağı sirke

Tuz ve su

(isteğe göre malzemeler eklenebilir)

Karışık Turşu Yapılışı:

Fasulyeleri ve biberleri temizleyelim.

Domatesleri, salatalıkları, havuçları ve kırmızıbiberleri dilim dilim doğrayalım.

Lahanayı ve karnabaharları elimizle küçük parçalara ayıralım.

Sarımsakları da soyalım.

Bütün malzemeyi geniş bir kaba doldurup, üzerine yarı yarıya sirkeli su dolduralım.

1-2 saat kadar bekletelim.

Bu şekilde sirkeli suda beklenen lahanalar ve domatesler yumuşayacağı için, kavanozlara daha rahat doldurabilirsiniz.

Tüm sebzeleri daha sonra turşu kavanozuna yerleştirelim.

Sirkeli tuzlu suyu ekleyelim.

En üste de maydanozları koyalım.

Limon tuzunu da ekledikten sonra sıkıca kavanozu kapatalım.

3-4 hafta sonra turşumuz hazır olacaktır.

Afiyet olsun…