Canan Karatay söylemiş kimse inanmamıştı! Gerçekten faydalıymış

Canan Karatay, günde 1 bardak limonlu su içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğunu söyledi.

Karatay açıklamasında ''Limonlu su, bağırsakların aktif çalışmasına yardımcı olarak sindirimi kolaylaştırır ve düzenli tüketildiğinde yağ yakma özelliği gösterir. Sabah aç karnına limonlu su tüketildiğinde, kilo vermek için birikmiş ödemler idrar yoluyla dışarı atılır. Limonlu su, metabolizmayı hızlandırarak fazlalık yağlarınızdan kısa zamanda kurtulmanıza yardımcı olur.'' dedi.

CANAN KARATAY HAKLI ÇIKTI

Canan Karatay'ın yıllardır savunduğu limonlu suyun faydaları, yapılan bir araştırma ile doğrulandı. İngiltere'de gerçekleştirilen bu araştırma, limonlu suyun insan sağlığına olan olumlu etkilerini ortaya koydu. Bugün sizlere, limonlu suyun 5 faydasını detaylarıyla anlatacağım.

1. Sindirim Sistemine Destek: Limonlu su, sindirim sistemini destekleyen birçok özelliğe sahiptir. Limonun içerdiği sitrik asit, mide asidini dengelemeye yardımcı olur ve sindirim sürecini kolaylaştırır. Ayrıca, limonun içerdiği lifler sayesinde sindirim sistemi düzenlenir ve kabızlık gibi sorunlar önlenir.

2. Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Limonlu su, C vitamini açısından oldukça zengindir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren ve vücudu hastalıklara karşı koruyan önemli bir vitamindir. Her sabah limonlu su içmek, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnci artırır.

3. Detoks Etkisi: Limonlu su, vücudu detoksifiye etmek için etkili bir yöntemdir. Limonun içerdiği antioksidanlar, vücuttaki zararlı toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ayrıca, limonlu su idrar söktürücü özelliği sayesinde böbrek sağlığını destekler ve idrar yolu enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

4. Cilt Sağlığını Destekler: Limonlu suyun cilt sağlığına birçok faydası vardır. İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cildin genç ve sağlıklı kalmasını destekler. Ayrıca, limonlu suyun içme suyu olarak tüketilmesi, cildin nem dengesini korumasına yardımcı olur ve sivilce gibi cilt sorunlarının önlenmesine katkı sağlar.

5. Metabolizmayı Hızlandırır: Limonlu su, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olan bir içecektir. Limonun içerdiği bileşenler, sindirim sistemini uyararak daha hızlı bir metabolizma süreci sağlar. Bu da kilo verme sürecini destekler ve enerji seviyesini artırır.