Çiçek bakan herkesin bilmesi gerekiyor! Açmayan çiçeği coşturuyor

Ancak bazen çiçeklerimiz istediğimiz gibi açmazlar ve bu durumda çoğu zaman ne yapacağımızı bilemeyiz. Bu yazımızda, açmayan çiçekleri coşturmanın doğal yollarını sizlerle paylaşacağız.

Öncelikle, açmayan çiçeklerin nedenleri arasında en yaygın olanlarından biri, toprağın uygun olmayan pH seviyesidir. Çiçeklerin büyümesi ve gelişmesi için toprağın pH seviyesinin doğru olması gerekmektedir. Eğer toprağın pH seviyesi yüksek veya düşük ise, çiçeklerinizin sağlıklı bir şekilde büyümesi engellenebilir.

Doğal yollarla açmayan çiçekleri coşturmak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit: su, sirke ve şeker. Bu malzemelerle hazırlayacağınız karışım, çiçeklerinizin uygun pH seviyesine kavuşmasına yardımcı olacaktır.

Karışımın hazırlanışı oldukça basittir. Bir litre suya bir yemek kaşığı sirke ve bir yemek kaşığı şeker ekleyin. Karışımı iyice çalkalayın ve sprey şişesine doldurun. Ardından, karışımı çiçeklerinizin etrafına püskürtün.

Bu karışım, çiçeklerinizin toprağındaki pH seviyesini düzenleyecektir. Ayrıca, şeker sayesinde bitkilerinizin beslenmesine de katkı sağlayacaktır. Böylece, çiçekleriniz daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyüyecek ve açacaklardır.

ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; Çiçekler zamanla solar ve ölür. Ancak bu sorunu önlemek için bazı çiçek bakım tüyolarını bilmek gerekmektedir.

Ölen çiçeği canlandırmak öyle sanıldığı kadar zor değildir. mynet.com sitesinde yer alan bir içerikte ölmek üzere olan çiçekleri canlandıracak püf noktalar paylaşıldı.

ÇİÇEK COŞUYOR VE SOLMA SORUNU DURUYOR



Mynet'in derlediği içeriğe göre aslında çiçekleri ölmekten kurtarmak zor değil.

Bitkilerin canlı görünmesi için bitki bakımına özen göstermek gerekiyor. Bitki bakımının zor olduğu düşünülse de yapılan kolay yöntemler çiçeklerin çok daha canlı olmasını sağlayabiliyor. Solan bitkileri canlandırmak için evde bulunan malzemeleri kullanabilirsiniz.

SOLMUŞ ÇİÇEKLERİ CANLANDIRMAK İÇİN

YUMURTA KABUKLARI

Her gün yumurta yiyor, kabuklarını çöpe atıyorsanız dikkat! Yumurtanın içi ne kadar sizin sağlığınız için önemliyse kabukları da bitkileriniz için bulunmayacak bir vitamin özelliğindedir. Yumurtanın kabuklarını küçük parçalara ayırıp ya da toz haline getirip toprak diplerine serpin. Kısa zamanda bitkilerinizin iyileştiğini görebilirsiniz.

HAŞLAMA SUYU

Yumurtanın kabukları kadar yumurtayı haşladığınız su da bitkilerinizin gelişimi için çok değerlidir. Yumurta haşladığınız suyu lavaboya dökmek yerine bitkilerinizin dibine dökerek onların güçlenmesini, sağlık kazanmasını sağlayabilirsiniz.

SEBZE VE MEYVE KABUKLARI

“Onun vitamini kabuğunda!” cümlesini bitkiler için tekrar hatırlatmanın tam zamanı! Arta kalan tüm sebze ve meyve kabuklarını 24 saat beklettikten sonra kaynar su içerisine koyun. Kaynar su içerisinde de 12 saat kadar beklettikten sonra kabukları çıkarıp kalan su ile bitkilerinizi sulayın. Bu yöntemi düzenli olarak uyguladığınızda bitkilerinizdeki güzel değişimi fark edeceksiniz.

ÇİÇEKLERİ COŞTURMA TÜYOLARI



* Çiçeklerinizi direk güneşe yönelik koymayın

* Çiçeklerinizi içe suyuyla sulayın ve asla çeşme suyu kullanmayın