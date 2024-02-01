FOX TV'nin veda edeceği tarih duyuruldu... Artık Türkiye'de izlenemeyecek

FOX TV artık Türkiye'de yer almayacak. Bunun yerine ekip NOW TV ismiyle yoluna devam edecek. FOX TV'nin veda edeceği tarih belli oldu

FOX TV'nin veda edeceği tarih duyuruldu... Artık Türkiye'de izlenemeyecek

Türkiye'de uzun yıllardır yayın hayatına devam eden FOX TV artık yerini ekip NOW TV'ye bırakıyor. Bu değişiklikle birlikte, televizyon dünyasında yeni bir soluk oluşturmayı hedefleyen NOW TV, izleyicilere kaliteli ve yenilikçi içerikler sunmaya devam edecek.

FOX TV'nin veda edeceği tarih netlik kazandı.

dizidoktoru.com'un haberine göre; 12 Şubat’ta yeni ismi “NOW” ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan FOX, zengin içerik yelpazesini gözler önüne seren keyifli bir tanıtım yayınladı.

FOX TV'nin veda edeceği tarih duyuruldu... Artık Türkiye'de izlenemeyecek - Resim : 1
Sevilen içerikleri, bilinen yüzleri ve değişmeyen değerleriyle FOX, zengin içerik yelpazesini yeni ismi NOW ile izleyicisiyle buluşturmak için gün sayıyor. Ekrandaki tüm içeriklerin yer aldığı tanıtımda verilen mesajla, bu süreçte içerik ve yayın politikalarında hiçbir değişiklik olmayacağının, değişimin yalnızca kanalın ismiyle sınırlı olacağının altı çiziliyor.

YENİ İSİM - AYNI SAMİMİYET, AYNI HEYECAN!

2019 yılında The Walt Disney Company, FOX kanalının uluslararası yayınlarını da kapsayan geniş bir satın alma anlaşmasına imza atmıştı. Bunu takiben kanal için isim değişikliğinin yapılması gereken gün yaklaştı.

Dizi, film, program ve haberleriyle Türkiye’nin en çok izlenilen ve en çok sevilen kanallarından FOX, 12 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni ismi NOW ile aynı samimiyet ve aynı heyecanla izleyicisiyle buluşacak.

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