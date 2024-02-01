Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü

Ece Uslu Şahane Hayatım'a veda etti, seyirci "Hiç gitmesin" paylaşımları yaptı

Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü

Ece Uslu hayranlarını üzen bir gelişme yaşandı. Uzun süredir Fox TV ekranlarında yayımlanan "Şahane Hayatım" dizisinde başrol oyuncusu olarak izlediğimiz Ece Uslu, diziye veda etti. Bu gelişme üzerine hayranları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi ve "Hiç gitmesin" paylaşımları yaptı.

Ece Uslu'nun diziden ayrılması, izleyicileri derinden üzdü. Dizinin takipçileri, Ece Uslu'nun performansını ve karakterine kattığı değeri dile getirerek veda etmesine içerledi. Özellikle Ece Uslu'nun canlandırdığı karakterin diziye olan katkıları ve hayran kitlesi üzerindeki etkisi, seyircilerin tepkisini artırdı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; "Şahane Hayatım" dizisine etkili oyunculuğu ve güzelliğiyle renk katan Ece Uslu, dün yayınlanan bölümle ekibe veda etti.

Ece Uslu'dan kötü haber; Vedası hayranlarını çok üzdü - Resim : 1

Ece Uslu yeni adı NOW olan FOX‘un sevilen dizisi Şahane Hayatım‘a konuk olmuş, özellikle yıllar önce “Karagül” dizisinde de beraber kamera karşısına geçtiği Hilal Altınbilek’le karşılıklı sahneleriyle çok konuşulmuştu. Sahneleri sosyal medyada viral olan Ece Uslu dünkü bölümle ekibe veda etti. Seyirciler Ece Ağazade karakteriyle ilgili “Hiç gitmesin ya da hemen geri dönsün” yorumunu yaptı.

Dört bölüm konuk olduğu dizide çok keyif alarak çalıştığını belirten Ece Uslu ekibe tek tek teşekkür etti ve “Ece Ağazade benim çok keyif aldığım bir karakter oldu. Sizler de çok sevdiniz biliyorum, aldığım yorumlarda gördüm hepsini. Tek bir kötü yorum yoktu. Ne mutlu! Harika geçen 4 bölüm çektik sizlerle. Harika projelerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize kocaman sarılıyorum” mesajını yayınladı.

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