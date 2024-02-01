Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor

Airfryer'da közlenmiş patlıcan yaparken işte bilmeniz gerekenler

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Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor

Airfryer kullanarak közlenmiş patlıcan yapmak pratik, sağlıklı ve lezzetli bir seçenektir. Geleneksel kızartma yöntemine göre daha az yağ kullanarak aynı lezzeti elde edebilirsiniz

Pişirdiğiniz közlenmiş patlıcan dilimlerini isteğinize göre zeytinyağı ve limon suyu ile servis edebilir, üzerine isteğe bağlı olarak sarımsaklı yoğurt veya domates sosu ekleyebilirsiniz. Ayrıca közlenmiş patlıcan dilimlerini salata, sandviç veya mezelerde kullanarak lezzetli yemekler hazırlayabilirsiniz.

Airfryer'da közlenmiş patlıcan nasıl yapılır? Bu yöntemle suyu içine hapsediyor - Resim : 1

Airfryer'da közlenmiş patlıcan tarifi

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Airfryer'da közlenmiş patlıcan tarifinin detaylarına yer verildi.

Malzemeler
3-4 adet patlıcan

Öncelikle patlıcanların dışını yıkayın ve kurulayın. Ardından bıçak yardımıyla üzerine ince çizikler atın.
Çizdiğiniz patlıcanları airfryer haznesine yerleştirin.
Airfryer'ı 190 derece ve 15 dakikaya ayarlayın. Patlıcanları ara ara kontrol ederek pişirin.
15 dakikanın sonunda közlenen patlıcanları tabağa alın. Kabuklarını daha kolay soyabilmek için üzerini streç film ile kapatarak 15 dakika dinlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun.

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