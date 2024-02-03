Tarhana çorbasıyla ilgili ezber bozan iddia! Hastayken neden içilmemeli?

Halk TV'deki habere göre; Birçok uzman tarafından tarhana çorbası içerdiği yüksek miktardaki un nedeniyle hastalık döneminde tüketilmesi tavsiye edilmiyor.

Tüketilmesi durumunda ise kıymalı olarak yapılmasını öneren uzmanlar kıymanın tarhana çorbasının besin değerini de arttıracağını belirtiyor.

HASTAYKEN İÇİLMESİ ÖNERİLEN 5 ÇORBA

Hastalık döneminde vücudumuzun ihtiyacı olan besinleri almak, iyileşme sürecini hızlandırmak için doğru beslenme oldukça önemlidir. Bu süreçte özellikle çorbalar, sindirimi kolaylaştırarak vücudu rahatlatır ve besin alımını arttırır. İşte hastalık döneminde içilmesi önerilen 5 çorba:

1. Tavuk Çorbası: Protein ve vitamin deposu olan tavuk çorbası, vücudu besleyerek enerji verir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

2. Mercimek Çorbası: Yüksek lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştıran mercimek çorbası, demir ve protein bakımından zengin bir seçenektir.

3. Sebze Çorbası: İçerdiği vitamin ve mineral sayesinde vücudu destekleyen sebze çorbası, antioksidan özelliği ile hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir.

4. Yoğurt Çorbası: Sindirimi kolaylaştıran yoğurt çorbası, probiyotik özelliği ile sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini destekler.

5. Balık Çorbası: Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan balık çorbası, anti-enflamatuar özelliği ile hastalık sürecinde vücudu rahatlatır ve iyileşmeyi hızlandırır.