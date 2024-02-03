Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

SpaceX, Twitter sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

Gezeravcı ve içinde bulunduğu ekip 14 gün Uzay'da kalmış ve birbirinden farklı deneylere imza atmıştı. Gezeravcı dün dönüşe geçeceklerini açıklamış ve "Bu bir bitiş değil bir başlangıç" diye konuşmuştu.