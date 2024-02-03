Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi

Dragon Uzay Aracı'nın Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Ocak'a ertelendi.

Son Güncelleme:
Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüşü ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon Uzay Aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü, Florida kıyısında hava durumunun uygun olmaması nedeniyle 5 Şubat'a ertelendi.

SpaceX, Twitter sosyal medya hesabından Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılışının ertelendiğine dair açıklama yaptı.

Açıklamada Florida kıyısındaki hava durumunun uygun olmaması nedeniyle Dragon ve Ax-3 ekibinin 5 Şubat'tan önce ISS'ten ayrılmayacağı ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ekiplerin ISS'ten ayrılış planlarına ilişkin hava koşullarını gözlemlemeye devam edecekleri belirtildi.

Gezeravcı ve içinde bulunduğu ekip 14 gün Uzay'da kalmış ve birbirinden farklı deneylere imza atmıştı. Gezeravcı dün dönüşe geçeceklerini açıklamış ve "Bu bir bitiş değil bir başlangıç" diye konuşmuştu.

Son Güncelleme:
Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını anlattı: 'Çok şey kattı ama yordu da...' Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını anlattı: 'Çok şey kattı ama yordu da...'
Poğaça yavan olmasın istiyorsanız işte işinize yarar tüyo! Poğaça daha iyi pişiyor Poğaça yavan olmasın istiyorsanız işte işinize yarar tüyo! Poğaça daha iyi pişiyor
Hakkari'de deprem: Halk sokağa döküldü Hakkari'de deprem: Halk sokağa döküldü
100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi 100 yaşını geçen sağlıklı kişilerin 8 ortak özelliği! Bilim tek tek inceledi
ÇOK OKUNANLAR
Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları Ucuz ev kredisinin aylık taksiti ne kadar olacak? İşte banka banka faiz oranları
Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı! Özel dedektifler de sonuç alamadı: Reza Zarrab, ABD'de kayıplara karıştı!
Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir' Korkutan fay hattı açıklaması: '7.5 büyüklüğünde deprem üretebilir'
Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü? Gazeteler Hafize Gaye Erkan'ın 'görevden affını' nasıl gördü?
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun son sağlık durumunu rol arkadaşı açıkladı: 'Çok üzgünüz çok' Kızılcık Şerbeti'nin Apo'sunun son sağlık durumunu rol arkadaşı açıkladı: 'Çok üzgünüz çok'