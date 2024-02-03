Nagehan Alçı, Rasim Ozan Kütahyalı ile neden ayrıldıklarını anlattı: 'Çok şey kattı ama yordu da...'

2023 yılının ekim ayında sürpriz bir kararla boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı, gündemi uzun süre meşgul etmişti. Daha önce konuyla ilgili bir açıklama yapan Alçı, Adem Metan'ın Youtube kanalı için hazırladığı "Peki Sonra?" programına konuk oldu.

Metan'ın "Evliliğiniz neden bitti?" sorusunu yanıtlayan Alçı, Kütahyalı ile karakterlerinin çok farklı olduğunu ve bir süre sonra ilişkinin yorulduğunu söyledi. 13 yıllık evliliğin kendisine çok şey öğrettiğini söyleyen Alçı, halen görüştüklerini ifade etti.

"Doğru bir evlilik miydi?" sorusunu yanıtlayan Alçı "Bu çok zor bir soru. Şikayet etmek istemiyorum, bana çok şey kattı ama beni yordu da. Birbirimize daha benzeyen insanlar olsaydık, hayat daha kolay olurdu." ifadelerini kullandı.