Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli maaşı 10 bin lira oldu
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ve emekli maaşlarına ilave zam yapılmasını öngören çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 10 BİN TL OLACAK
En düşük emekli aylığı 10 bin TL oldu. Zam oranı da yüzde 49.25 olarak güncellendi.
BAKAN IŞIKHAN EMEKLİYE MÜJDE VERMİŞTİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirmişti.