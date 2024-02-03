Alev Alatlı'nın vasiyeti, sosyal medya hesabından paylaşıldı

Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden yazar Alev Alatlı'nın vasiyeti sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Alev Alatlı'nın vasiyeti, sosyal medya hesabından paylaşıldı

Yazar Alev Alatlı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği bağlı olarak 79 yaşında yaşamını yitirdi. Alev Alatlı'nın yarın Eyüp Sultan Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Mihrişah Valide Sultan Haziresi’ne defnedileceği öğrenildi.

VASİYETİ PAYLAŞILDI

Alev Alatlı'nın sosyal medya hesabından şu mesaj paylaşıldı:

Nasihatimdir, vasiyetimdir

Güneş her gün daha mütekâmil bir dünyaya doğmaz. Tarih ezelden ebede dümdüz uzanan doğrusal bir hat değil, devirli bir oluşumdur. Gün olur, en gerideki en öndekinden ileride olur. Aristarkus, Kopernik’e “zıpçıktı astrolog” diyen devrimci Martin Luter’den daha ilericidir. Ahmet Yesevi, Kadızade Mehmet’in çok ötesinde. Siz istihkâmlarınızı güçlendirin, zor zamanları fırsata çevirin. Benim yaşıma geldiğinizde, benim hiç olamadığım kadar hakîm, fehîm, müstakîm, emîn, mekîn ve metîn olun.

Aziz ülkemize gelince, ille de bir şeye benzetecekseniz, her budağından sürgün atan salkım saçak bir böğürtlen çalısına benzeteceksiniz Türkiye’yi. Bir sürgünü çiçeğe dururken, diğerinin kurumakta, ötekinin meyve vermekte olduğunu görün. Tek bir sürgüne takılıp kalmayın, bütüne bakmayı adet edinin. Unutmayın ki düz akılla anlaşılmaz, pergele, cetvele gelmez, kendisine has bir kimliği vardır, Türkiye’nin. Batmaz. Batarsa, okyanuslar taşar. Mademki son temsilcileriyiz Gezegen’in iyiliği için yaşatılması elzem bir medeniyetin, bizi durduracak tek “gerçek”, soğuyan Güneş’in dünyamızı yarı yolda bırakması ihtimali olmalı.

Alev Alatlı'nın vasiyeti, sosyal medya hesabından paylaşıldı - Resim : 1


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