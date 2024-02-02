Görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan, iki yıl maaş almaya devam edecek

Son dönemde babası ile ilgili iddialar ve sarf ettiği sözlerle gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bu gece yaptığı bir açıklama ile istifa etti.

Erkan açıklamasında "Kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

İKİ YIL MAAŞ ALMAYA DEVAM EDEBİLİR

Erkan istifa etmesine rağmen iki yıl boyunca maaş almaya devam edebilir.

2023 yılının mayıs ayında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesine göre, kamu kuruluşunda çalışan bir kişi görevinden ayrıldığı takdirde iki yıl boyunca maaş almaya devam edebiliyor.

Bunun koşulu ise başka bir kamu kurumunda ya da özel bir işte çalışmaya başlamamak.

Söz konusu kararname şöyle: