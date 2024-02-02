Merkez Bankası'nın yeni başkanı kim olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası TCMB Başkanlığına hangi ismin getirileceği merak konusu oldu.

Erkan ailesi hakkında çıkan iddiaların ardından muhtemel bir istifa senaryosunda boşalan koltuk için öne çıkan adayların halihazırda PPK üyeleri olan Osman Cevdet Akçay ve Hatice Karahan olduğu iddia edilmişti.

Daha önce Gerçek Gündem olarak kulislerden Karahan ve Akçay'ın görev için iki güçlü aday arasında olduğunu aktarmıştı. Ayrıca, AKP'ye yakın bir isim olan ve daha önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapan Karahan'ın başkanlık görevine getirilmesi durumunda Akçay'ın istifa edeceği öğrenildi.

BİRİ AKP'YE MUHALİF OLMASIYLA DİĞERİ AKP'YE YAKINLIĞIYLA TANINIYOR

Akçay, yıllardır sürdürülen hatalı ekonomi politikalarına karşı Erdoğan'a karşı yönelttiği sert eleştiriler nedeniyle yandaş medyada hedef tahtasına oturtulan isimler arasında yer alıyor. 8 PPK üst üste alınan faiz artırım kararlarında ise toplantılarda Akçay'ın daha radikal faiz artırımları istediği kulislerde konuşulan bilgiler arasında.

Buna karşın PPK üyelerinden Prof. Dr. Hatice Karahan'ın AKP'ye daha yakın bir isim olduğu bilinirken, bu özellikleri nedeniyle 31 Mart seçimleri öncesi planlanan seçim ekonomisinin Karahan liderliğinde daha kolay yürütüleceği konuşulmakta.



