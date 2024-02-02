Konut satışları dibe vurdu, sektör tepetaklak oldu: 2024 yılında ne olacak?

Enflasyon ve kur krizi sonrası artan maliyetler ve Türkiye ekonomisinde verilen 'sıkılaşma mesajları' konut piyasasını çıkmaza sürükledi.

Yaşanan gelişmelerle birlikte kredi faizleri yükselirken, yurttaşın krediye erişememesi de konut piyasası üzerinde etkili oldu.

"KONUT ALIMI ZORLAŞTI"

Konuya ilişkin İHA'ya açıklamada bulunan Emlak Uzmanı Özkan Aydemir, "İnşaat maliyetlerinin her geçen gün arttığı, işçilik maliyetleri, konut kredi faizlerinin son aylardaki yükselişi, finansa erişim ile konut alımının zorlaştığı, nakit parası olanların konut edindiğini ve sektörü 2024 yılı için biraz tedirgin edeceğini görmekteyiz. Yeni imar bölgelerinin açılmaması, açılan yerlerde ise alt yapıların kısa sürede yapılamaması ile birlikte arsa maliyetlerinde inşaat maliyetlerinin üzerinde artış gerçekleşmesine sebep oldu" dedi.

"KONUT KREDİLERİ AÇILAMAYACAKTIR"

"2024 yılı konut satışlarının da önceki yılların çok altında kalacağını ve inşaat firmalarının pazarlama ve satış konularında farklı alternatifler bulacağını öngörüyoruz" diyen Aydemir, "Önceki yıllarda satışların yüzde 45'e yakını konut kredi finansmanı ile gerçekleştiğini ve satışlardaki en büyük etkenin bu olduğunu biliyoruz. 2024 yılında da enflasyon ve faiz oranlarının yüksek olması sebebiyle konut kredileri açılamayacaktır. 1+1 dairelerin bile en düşük 2 milyon 500 binden başladığı ve konut kredi faizlerinin yükseldiği bir dönemde inşaat firmalarının takaslı ve şirket içi finansmanı değerlendirmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

"DEVAM EDECEĞİNİ GÖRMEKTEYİZ"

Aydemir, "Pandemi ve 6 Şubat asrın felaketi ile ihtiyaçların çok fazla değiştiği yüksek katlardan daha çok müstakil, yatay mimarinin olduğu ve köy evlerine yönelimin olduğu bir yılı geride bıraktık. Önümüzdeki süreçlerde de bunun devam edeceğini görmekteyiz. Konuta erişimin zorlaşması ile birlikte arsa tarla taleplerinde de son 10 yılın en yüksek satışları gerçekleşmiştir. İstanbul- İzmir otoyolu, Çanakkale köprüsü ve otoyol devamı, yeni sanayi bölgeleri ve nüfus artış hızı ile birlikte Bursa, Balıkesir ve Çanakkale bölgelerinde daha çok arsa ve tarla yatırımı yapıldığını görmekteyiz" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem