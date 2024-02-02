Altın fiyatları kritik eşiği aştı: Gram altın ne kadar?
Piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarına yönelik belirsizlikler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ederken, yurt içi piyasalarda artan enflasyon endişesiyle tarihi zirvesine yükselen dolar/TL kuru altın fiyatlarını destekledi. Bu gelişmeler sonrası gram altın kritik seviyeyi aştı.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimallerle karışık bir seyir izliyor.
Yurt içi piyasalarda ise artan enflasyon endişesiyle tarihi zirvesine yükselen dolar/TL kuru altın fiyatlarını destekledi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmeler sonrası gram altın, kritik seviyeyi aşarak 2 bin 13 TL seviyesinden işlem görmeye başladı.
ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE
Altının ons fiyatı ise, 2 bin 55 dolar seviyesi ile 2 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Kaynak: Gerçek Gündem
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