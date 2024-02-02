Ankara'daki emeklileri ilgilendiriyor: ABB'nin destek ödemeleri hesaplara yattı

Emekli maaşı 10 bin lira olan emekliler, ABB'den bin TL destek ödemesi aldı.

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Ankara'daki emeklileri ilgilendiriyor: ABB'nin destek ödemeleri hesaplara yattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından, 10 bin lira maaş alan emeklilere 1000'er lira destek ödemesi yapıldı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, 10 bin lira maaş alan 27 bin 569 emeklinin Başkent Kartına altıncı kez 1000'er lira destek ödemesi gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca, emeklilere destek ödemesinin yanı sıra 400 lira et ve 500 lira doğal gaz desteği yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

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