Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de tüm zamanların rekoru!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine yönelik ihtimaller ve yurt içi piyasalarda hakim olan enflasyon endişesi sonrası dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de tüm zamanların rekoru!

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan yurt içi piyasalarda TL'nin negatif getirisiyle birlikte hakim olan enflasyon endişesi döviz kurlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3348'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,45 TL seviyesini görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de tüm zamanların rekoru! - Resim : 1

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Böylece ocak ayında yüzde 2.7 değer kaybeden TL, şubat ayına yüzde 0.3 değer kaybıyla başladı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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