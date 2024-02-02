Piyasalar yangın yeri: Dolar/TL'de tüm zamanların rekoru!

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler karışık sinyaller vermeyi sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yüzde 35 seviyesinde bulunuyor.

Öte yandan yurt içi piyasalarda TL'nin negatif getirisiyle birlikte hakim olan enflasyon endişesi döviz kurlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

DOLAR/TL'DE REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3348'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,45 TL seviyesini görerek, tüm zamanların rekorunu kırdı.

TL'NİN DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

Böylece ocak ayında yüzde 2.7 değer kaybeden TL, şubat ayına yüzde 0.3 değer kaybıyla başladı.

Kaynak: Gerçek Gündem