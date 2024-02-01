Küçülmeler başladı, bankalar şubelerini tek tek kapatmaya başladı!

Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz sonrası azalan özkaynak kârlılığı, ekonomideki belirsizlik ve dijitalleşme gibi nedenlerle, özel bankalar, şubelerini tek tek kapatmaya başladı. Bu kapsamda aralarında dev bankaların olduğu 5 banka, 160 şubesini kapattı.

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Küçülmeler başladı, bankalar şubelerini tek tek kapatmaya başladı!

Bankalar 2023 yılı sonu şube verilerini açıklarken, verilerin 2022 yılı ile karşılaştırmasında çarpıcı sonuç ortaya çıktı.

Banka Dünyası'nın aktardığı verilere göre, Türkiye ekonomisinde yaşanan kriz sonrası azalan özkaynak kârlılığı, ekonomideki belirsizlik ve dijitalleşme gibi nedenlerle, aralarında dev bankaların olduğu 5 banka, 160 şubesini kapattı.

Bu kapsamda 2023 yılında 2022 yılına göre, en şube kapatan 5 banka şöyle:

Küçülmeler başladı, bankalar şubelerini tek tek kapatmaya başladı! - Resim : 1

1- Türkiye İş Bankası: 43 şube,
2- Garanti BBVA: 33 şube,
3- Denizbank: 30 şube,
4- ING: 28 şube,
5- HSBC: 26 şube.

EKONOMİK KRİZ ARŞA ÇIKTI

Yurt içi piyasalarda enflasyonun beklendiğinden daha hızlı yavaşladığına dair ikna edici kanıtların olmaması nedeniyle dolar/TL kuru, yükselişini sürdürerek rekor seviyede hareket ediyor.

Enflasyonun piyasalarda hakim görüş olarak kalmasıyla birlikte, beklenti, enflasyonun 2024 ortasında yüzde 70'in üzerine zirve yapması.

Bu gelişmeler sonrası Merkez Bankası'nın faizi yüzde 45'e çıkarması kredi ve kredi faizlerini artırırken, yurttaşın erişimini zora soktu.

Kaynak: Gerçek Gündem

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