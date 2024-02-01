Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak ile biten haftada geriledi. Verilere göre, toplam rezervler, 930 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Merkez Bankası verilerine göre, 26 Ocak haftasında toplam rezervleri, 26 Ocak ile biten haftada 930 milyon dolar azalarak, 137 milyar 161 milyon dolar oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ GERİLEDİ

Brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi! - Resim : 1

TOPLAM REZERVLER DE GERİLEDİ

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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