Enflasyon yeni yıla hızlı başladı | İTO: Aylık yüzde 6,72, yıllık yüzde 76,17 arttı

Öncü enflasyon verisi olarak kabul edilen İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar 2024 Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı. Veri 11 ayın zirvesi olarak kaydedildi.

Son Güncelleme:
Enflasyon yeni yıla hızlı başladı | İTO: Aylık yüzde 6,72, yıllık yüzde 76,17 arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, 2024 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 6,72, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 4,69 oranında arttı.

1 YILLIK DEĞİŞİM YÜZDE 76,17

Bloomberght’nin aktardığına göre; 2023 Ocak ayına göre 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,48 olarak gerçekleşti.

Enflasyon yeni yıla hızlı başladı | İTO: Aylık yüzde 6,72, yıllık yüzde 76,17 arttı - Resim : 1

KONUTTA ARTIŞ YÜZDE 7,58

Ocak 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve kişisel bakımda yüzde 25, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 20,67, diğer harcamalarda yüzde 8,94, konutta yüzde 7,58, gıdada yüzde 5,51, ev eşyasında yüzde 4,49, kültür eğitim ve eğlencede yüzde 2,81 artış, giyim grubunda yüzde 3,87 düşüş izlendi.

Ocak 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,22, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 11,16, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,97, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,12, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,90 artış izlenirken; Madenler Grubunda yüzde -4,52 azalış izlenmiştir. Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi gözlendi.

Etiketler
Enflasyon İstanbul Ticaret Odası
Son Güncelleme:
Çok iyi niyetliler! Pamuk gibi kalpleri olan en samimi 3 burç Çok iyi niyetliler! Pamuk gibi kalpleri olan en samimi 3 burç
Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer
Nevşehir'de berber ve kuaför ücretlerine zam! Berber ve kuaför ücretlerine zam!
Manisa'da zahmetli hasat bitti, kolilerle TIR'lara yüklendi: Kilosu 125 TL! Zahmetli hasat bitti, kolilerle TIR'lara yüklendi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!
AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı
Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü! Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü!
Eski sevgililerinden vazgeçemeyen 5 burç belli oldu! Mutlaka geri dönüyorlar Eski sevgililerinden vazgeçemeyen 5 burç belli oldu
Kriz büyüdü: Vergi borçlarına 'af' mı geliyor? Vergi borçlarına 'af' mı geliyor?