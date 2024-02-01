Manisa'da zahmetli hasat bitti, kolilerle TIR'lara yüklendi: Kilosu 125 TL!

Manisa'nın Selendi ilçesinde 2023 yılı mahsulü tütün alımlarına başlandı.

Hasadı tamamlanan tütün, çiftçiler tarafından kolilere konularak TIR'lara yüklendikten sonra kilosu 125 TL'den alıcı buluyor.

"ZAHMETLİ BİR ÜRETİM"

Hasat sonrası İHA'ya konuşan tütün üreticileri, girdilerin fazla olduğunu, masrafının çok olduğunu, fiyatın daha fazla olması gerektiğine vurgu yaptı. Üreticiler, önümüzdeki günlerde fidan dikimiyle başlayan sezonun eylül ayına kadar gece gündüz demeden devam ettiğini, onun için yorucu ve zahmetli bir üretim yapıldığının altını çizdi.

TÜTÜN

Tütün, Solanaceae familyasına ait Nicotiana cinsindeki birçok bitkinin adıdır. Başta Nicotiana tabacum ve Nicotiana rustica türleri olmak üzere, dünya genelinde bilinen 70'den fazla tütün türü bulunmaktadır. Bu bitkilerin kurutulmuş yaprakları sigara, puro, pipo ve nargile gibi tütün ürünlerinde kullanılır.

Tütün endüstrisi birçok ülkenin ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Ancak tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunlarının maliyeti de oldukça yüksektir.

Kaynak: Gerçek Gündem