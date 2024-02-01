Nevşehir'de berber ve kuaför ücretlerine zam!

Nevşehir'de berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldı. Berberler ve Kuaförler Odası tarafından alınan zam kararı bugünden itibaren geçerli olacak.

Son Güncelleme:
Nevşehir'de berber ve kuaför ücretlerine zam!

Nevşehir Berberler ve Kuaförler Odası, berber ve kuaför ücretlerine zam yapıldığını duyurdu.

Yapılan zam sonrasında saç tıraşı 150 TL, sakal traşı 100 TL ve saç yıkama ise 60 TL’ye yükseldi. Yeni fiyat tarifesinde saç sakal yıkama fön 370 TL, model saç kesimi 300 TL, detaylı cilt bakımı 600 TL, saç boyama 700 TL, cilt maskesi 75 TL, ağda 75 TL’ye yükseldi.

NEVŞEHİR KADIN KUAFÖRLERİ FİYATLARI

Kadın kuaförlerinde ise saç kesimi ve şekil verme 300 TL, komple boya bin 200 TL’ye yükseldi. Kuaförlerde; dip boya 650, topuz 650, kaş bıyık alma 150 TL, makyaj 650 TL, maşa 400 TL, yüz alma 220 TL, manikür 400, pedikür 650, porselen makyaj ise bin 400 TL’ye yükseldi.

Nevşehir'de berber ve kuaför ücretlerine zam! - Resim : 1

DAMAT TIRAŞI VE GELİN BAŞI FİYATLARINA DA ZAM

Öte yandan açıklanan fiyatlarda damat tıraşı ve gelin başı fiyatları da arttı. Buna göre, damat tıraşı bin 300 TL olurken, gelen başı makyajsız haliyle 2 bin 250 liraya yükseldi.

ZAMLI TARİFE UYGULANMAYA BAŞLADI

Zamlı tarife bugünden itibaren geçerli olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Nevşehir Zam
Son Güncelleme:
Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim
Şeker ile aspirini karıştırın, bakın neler oluyor? Daha önce denemeyen çok Şeker ile aspirini karıştırın, bakın neler oluyor? Daha önce denemeyen çok
Avrupa'nın lider kripto para borsasından Bitcoin ve Bitcoin ETF karşılaştırması Avrupa'nın lider kripto para borsasından Bitcoin ve Bitcoin ETF karşılaştırması
SPK, 2 şirketin halka arzına onay verdi SPK, 2 şirketin halka arzına onay verdi
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe! Türkiye'nin en kalabalık 10 ilçesi açıklandı: İşte 57 ili geride bırakan o ilçe!
AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı AKP'nin kalesi Bursa'dan son anket: Sürpriz sonuç herkesi şaşırttı
Bunu da mı bildiler? Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü! Simpsonlar'ın dünyayı ilgilendiren yeni tahmini sosyal medyayı ikiye böldü!
İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun! İstanbul'un 19 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Saat verildi, hazırlıklı olun!
Kulis: CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi, DEM Parti'deki kararı değiştirdi CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi, DEM Parti'deki kararı değiştirdi