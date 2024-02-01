Avrupa'nın lider kripto para borsasından Bitcoin ve Bitcoin ETF karşılaştırması

Bitcoin tabanlı spot borsa yatırım fonlarının (ETF) piyasada işlem görmesine ilişkin ilk başvurunun ardından Bitcoin piyasa değerinde %68'lik bir artışa sebep olan Bitcoin ETF tartışmaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan çıkan onay kararının ardından başka bir dönemece girdi.

Bitcoin ETF’lerin ABD borsalarında işlem görmeye başlamasıyla geleneksel ve kurumsal yatırımcıların kripto varlıklara ilgisinin arttığı gözlemlenirken, Bitcoin ETF’lerinin 16 Ocak’taki 1,8 milyar dolarlık günlük hacmi, 2023’te piyasaya giren diğer 500 borsa yatırım fonunun toplam günlük hacminin 3 katına karşılık geldi. Borsada alım satıma açılan Bitcoin ETF’lerin ilk üç günlük işlem hacmi ise 10 milyar dolar olarak kaydedildi. Avrupa'nın en büyük kripto para borsalarından biri olan WhiteBIT'in CEO'su Volodymyr Nosov, Bitcoin’e ve Bitcoin ETF’lere yatırım yapmaya ilişkin farkları değerlendirdi.

Bitcoin ETF onayı piyasada yeni bir heyecan dalgasını ateşlese de spot dijital varlık piyasasındaki etkileri kripto borsalarda işlem yapan yatırımcıları hayal kırıklığına uğrattı. CryptoSlate tarafından Glassnode'un içgörüleriyle hazırlanan araştırmada, Bitcoin ETF onayının, takip eden süreçte Bitcoin’in piyasa değerini 115 milyar dolar azalttığı görüldü. ETF onayının kripto para piyasalarının genelinde bir dalgalanmaya yol açmasının anlaşılabilir olduğunu dile getiren Volodymyr Nosov, “Kâr realizasyonu gibi sebeplerle bazı yatırımcılar Bitcoin varlıklarını sattı ve bazıları da Bitcoin ETF’lere yöneldi. Öte yandan piyasada bir ‘haberi sat’ trendi gözlendi. Ancak yatırımcıların, Bitcoin ETF’in bir endeks olduğunu unutmaması gerekiyor” dedi.

Bitcoin ETF dezavantajları: İşlem ücretleri, saat limitleri

Borsa yatırım fonlarının, yatırımcıların söz konusu merkez varlığa doğrudan sahip olmadığı bir senaryoyu işaret ettiğine dikkat çeken Volodymyr Nosov, “Örneğin Bitcoin ETF’lerden herhangi birine yatırım yapan kişiler, aslında Bitcoin’e sahip olmuyor. Bir kripto borsasında alım-satım yapmaktan farklı olarak bu, yatırımcının varlığa sahip olmaması nedeniyle aslında varlık fiyatı üzerine bir spekülasyona karşılık geliyor. Bir diğer konu da işlem ücretleri. Doğrudan kripto alım satımı yaptığınızda, örneğin WhiteBIT’te yalnızca işlem değerinizin %0,1’i kadar işlem ücreti ödersiniz. Yatırımcılar, kripto ETF’lerde ise aracı kuruma fonun %0,39’u ila %0,95’i arasında değişen düzenli işlem ve yönetim ücretleri ödemek durumunda kalıyor, ki bu borsadaki işlem ücretlerinden daha yüksek. Ayrıca Bitcoin ETF işlemlerini piyasanın açık olduğu saat aralıklarında yapmak gerekir, ancak kripto para piyasalarında 7/24 alım satım yapılabiliyor” ifadelerini kullandı.

“Doğrudan Bitcoin’e yatırım, yatırım kararlarında daha çok kontrol demek”

Spot ve vadeli işlemler düşünüldüğünde Bitcoin ETF'lerin onaylanmasının 10 yıl aldığını, bu açıdan değerli olduğunu vurgulayan WhiteBIT CEO'su Volodymyr Nosov, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı: “Elbette Bitcoin saklamayı ve satın almayı kolaylaştırdığı ve güvenlik risklerini aracı kuruma devrettiği için Bitcoin’in geleneksel finans ve kripto piyasası arasında güçlü bir köprü oluşturduğunu, geleneksel yatırımcılar için tanıdık bir araç olarak kripto benimsemesini artıracağını söylemek gerek. Ancak yine de yatırımcılar, Bitcoin ETF yatırımlarında kararı ve stratejiyi fon yöneticilerinin insafına bırakmış oluyor. WhiteBIT gibi bir kripto para borsasında doğrudan işlem yapmak ise bireylere yatırım kararları üzerinde daha fazla kontrol olanağı tanıyor. Hacken.io ve sertifika platformu CER.live’nin 2022 denetimlerine göre en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılayan, dünyanın en güvenli ilk üç borsasından biri olan, FC Barcelona ile Trabzonspor’un kripto partneri WhiteBIT, 10 itibari para birimiyle, 270'ten fazla dijital varlığa, 350’den fazla ticaret çiftinde kolayca, 7/24 ve rekabetçi işlem ücretleriyle erişme olanağı sunuyor.”