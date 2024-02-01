Altın fiyatlarına Fed desteği: Gram altın rekor seviyeye yakın!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powel'ın, faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajını vermesinin ardından altın fiyatları destek buldu. Bu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne yükselişle başladı.

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Altın fiyatlarına Fed desteği: Gram altın rekor seviyeye yakın!

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutarken, Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Para piyasalarında, Powell öncesi Fed'in ilk faiz indirimine martta başlama ihtimali yüzde 53 ile fiyatlanırken, söz konusu açıklamaların ardından yüzde 35'e geriledi. Bankanın, para piyasalarında, mayıs toplantısında ise yüzde 92 ihtimalle faiz indirimine başlayacağı fiyatlanıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından bin 995 lira seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarına Fed desteği: Gram altın rekor seviyeye yakın! - Resim : 1

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, bin 983 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 340 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 610 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI DENGELENDİ

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,4 değer kazancıyla 2 bin 42 dolar seviyesinde dengelendi.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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