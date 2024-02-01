Bir zam daha: Benzin litre fiyatı ilk kez 40 lirayı aştı!

Motorin zammının ardından benzin fiyatı da arttı ve litre başına 40 lirayı aştı. İşte 1 Şubat 2024 Perşembe günü güncel akaryakıt fiyatları...

Bir zam daha: Benzin litre fiyatı ilk kez 40 lirayı aştı!

Araç sahipleri ‘bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 1 Şubat 2024 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL?’ gibi sorulara yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Akaryakıt fiyatları bugün bir kez daha zamlandı! Benzin fiyatları tabelalarda zamlı tarifede yandı. İşte il ilk güncel benzin-mazot fiyatı…

BENZİNE ZAM GELDİ

Motorin litre fiyatları peş peşe gelen zamlar ile 43 liranın da üzerine yükselerek tarihi rekor seviyesini görmüştü. Bugün benzin litre fiyatı da 0,95 kuruş arttı. Böylece benzin de 40 liranın üzerine çıkarak en yüksek satış fiyatını gördü.

Zam sonrası fiyatlar İstanbul’da ortalama 39,32 TL, Ankara’da 39,98 TL ve İzmir’de 40,18 TL’ye yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL

Benzin: 39,23 TL – 39,32 TL
Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL
LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,98 TL
Motorin: 42,35 TL
LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR

Benzin: 40,18 TL
Motorin: 42,54 TL
LPG (Otogaz): 20,32 TL

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