İzmir'de ekmeğin gramajı ve fiyatı yükseldi

İzmir'de, Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda, 200 gramlık ekmek 220 grama olarak üretilecek. Ekmeğin fiyatı da 7 liradan 9 liraya çıkarıldı.

İzmir'de ekmeğin gramajı ve fiyatı yükseldi

İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırıldı.

İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.

Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi. Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.

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