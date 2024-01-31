İzmir'de ekmeğin gramajı ve fiyatı yükseldi
İzmir'de, Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda, 200 gramlık ekmek 220 grama olarak üretilecek. Ekmeğin fiyatı da 7 liradan 9 liraya çıkarıldı.
İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyesi fırınlarda 220 gram ekmeğin fiyatının 9 lira olması kararlaştırıldı.
İZTO Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, odanın meclis salonunda yapıldı.
Mecliste ekmek azami fiyat tarifesi için oylama yapıldı. Yeni tarife teklifinde 200 gram ekmeğin 220 grama, 7 lira olan fiyatının da 9 liraya çıkması önerildi. Oylama sonucunda öneri oy birliğiyle kabul edildi.
Yeni tarife, yarından itibaren İZTO üyesi fırınlarda geçerli olacak.