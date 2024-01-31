Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) bugünkü toplantısında piyasa beklentilerine paralel olarak faizi 23 yılın zirvesinde sabit tutma kararı aldı.

Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) bugünkü toplantısından federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Karar, oybirliğiyle alındı.

Fed, üst üste dördüncü toplantısında da faizi değiştirmemiş oldu.

Piyasa beklentisi de bugünkü toplantıda faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi.

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 16 toplantının 11'inde toplamda 525 baz puanlık faiz artışına imza attı. Faizler 23 yılın zirvesinde bulunuyor.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu, Haziran 2022'de yıllık bazda yüzde 9 ile 1981 sonrası en yüksek seviyeyi görmesinin ardından Haziran 2023'te yüzde 3’e gerilemişti ancak aralıkta yüzde 3,4 oldu. Çekirdek enflasyon da aralıkta yüzde 3,9 olarak açıklanmıştı.

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