5 ülke BRICS'e katılmayı onayladı

Güney Afrikalı bakan Naledi Pandor; Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin, BRICS'e katılmayı onayladığını duyurdu.

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5 ülke BRICS'e katılmayı onayladı

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) geçen yıl davet edilmelerinin ardından BRICS bloğuna katılmayı onayladıklarını açıkladı.

Basın toplantısı düzenleyen Naledi ​​​​​​​Pandor, BRICS üyelik süreçlerine dair bilgi paylaştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Johannesburg kentinde Ağustos 2023'te düzenlenen zirvede 6 ülkenin BRICS'e davet edildiğini hatırlatan Pandor, bu ülkelerden Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS bloğuna katılmayı onayladıklarını belirtti.

Pandor, "Ev sahipliği yaptığımız BRICS zirvesinin en önemli sonuçlarından biri de birliğin genişlemesi kararıydı. Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE'nin BRICS'e tam üye olduklarını teyit ettirdik" dedi.

BRICS, Ağustos 2023'te Suudi Arabistan, Arjantin, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul ederek topluluğa üyelik için davette bulunmuştu. Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei, 30 Aralık 2023'te BRICS'e katılmama kararı aldıklarını açıklamıştı.

2006'da oluşturulan BRIC (Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin), 2010 yılında Güney Afrika'nın başvurusunu kabul ederek BRICS adını almıştı.

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