Piyasalarda Fed dalgalanması: Dolar/TL ne kadar?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine martta başlamanın erken olduğuna işaret etmesiyle dolar/TL yükselişini sürdürdü.

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Piyasalarda Fed dalgalanması: Dolar/TL ne kadar?

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3456'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,36 TL seviyesinden işlem görüyor.

Piyasalarda Fed dalgalanması: Dolar/TL ne kadar? - Resim : 1

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Öte yandan yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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