Piyasalarda Fed dalgalanması: Dolar/TL ne kadar?

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Powell da para politikası kararlarının açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, marta kadar faiz indirimi için gereken güven düzeyine ulaşılmasının muhtemel olmadığını düşündüğünü ifade etti.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL, dün yatay seyirle 30,3456'dan günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,36 TL seviyesinden işlem görüyor.

ENFLASYON ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Öte yandan yurt içi piyasalarda enflasyon endişesi hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem