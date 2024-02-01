Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak

Emekli maaşlarında ek zamla birlikte o para da emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak

Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak

Ocak ayında zam alan emekliler ek zam bekliyor. Ek zamla birlikte emeklileri ilgilendiren yeni bir müjdeli haber var. Emeklilerin banka hesaplarına yatacak yeni ödemeyle ilgili detaylar belli oldu.

Kamusonhaber.com.tr sitesindeki habere göre; SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaşlarındaki zammın yüzde 49,25'e çıkmasıyla birlikte, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya ulaştı. Emekli zammı düzenlemeleri Meclis tarafından onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, milyonlarca emekli yüzde 11,68'lik refah payı ile birlikte vergi iadesi kapsamında ek ödeme almaya hak kazanacak. Emekliler bu ödemeyi ek zamla birlikte alabilecekler. Banka hesaplarına emeklilerin herhangi bir başvuruya gerek olmadan direkt yatırılacak.

Emeklilere yeni ödeme. Ek zamla birlikte banka hesaplarına yatırılacak - Resim : 1

MAAŞLARA EK OLARAK YATIRILACAK

Yeni emekli maaşın belli olmasının ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Emekliler, maaşlarını belli bir bankadan alması durumunda bir çok ayrıcalıktan yararlanabiliyor. Emekliler, maaşlarını belirli bir bankadan alırken çeşitli promosyon da hesaplarına yatırılacak. İşte bankaların emeklilere özel düzenlediği promosyon kampanyaları…

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere ödeme yapılacak. Öte yandan 3 yıllık peşin promosyon ödemesi de yapılıyor.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Garanti Bankası emeklilere 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı, toplam 8500 TL promosyon veriyor. Ayrıca banka 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere ise 7.500 TL nakit promosyon ödüyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını Akbank’a taşıyan ve 3 yıl kalma sözü veren emeklililer, 10.000 TL’ye varan banka promosyonundan yararlanacak. Ayrıca bu kampanyaya ek olarak, Axess veya Wings kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 400 TL, toplamda 2.000 TL chip-para ile 12.000 TL ödül verilecek. Bankanın maaşa göre verdiği promosyon tutarı 10.000 TL ve üzeri için 10.000 TL.

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