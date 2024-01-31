Pişirdiğiniz kuru fasulyede kabuklanma mı oluyor? Bu teknikle daha iyi pişiyor

Kuru fasulye yemeği, Türk mutfağının geleneksel bir yemeğidir. Genellikle kuru fasulye, soğan, domates, biber ve et ile birlikte pişirilir. Yemeğin ana malzemesi kuru fasulye olup, genellikle yanında pilav ile servis edilir. objektifport.com'da yer alan bir içerikte; Kuru fasulye pişirirken dikkat edilmesi gereken püf noktalar sıralandı;

Kuru fasulye pişirirken bilmeniz gereken tüyo; Kuru fasulyeniz dağılıyorsa bu tüyodan sonra artık dağılmayacak ve gaz yapmayacak

Kuru fasulye pişirirken dikkat etmeniz gereken birkaç nokta vardır. Özellikle kuru fasulyenin dağılması ve gaz yapması gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Ancak merak etmeyin, bu tüyolar sayesinde kuru fasulyeniz artık dağılmayacak ve gaz yapmayacak.

Tencereye eklediğiniz kuru fasulyenin dağılmasını engellemek için bir tüyo paylaşacağız sizlerle...

Kuru fasulyenizi pişirirken tencereye eklediğiniz suyun içerisine bir tutam karbonat ekleyin. Karbonatın kuru fasulyenin dağılmasını engellediği ve gaz oluşumunu azalttığı bilinmektedir. Bu sayede kuru fasulyeniz daha sağlam bir kıvamda pişecek ve sindirim sisteminizi rahatsız etmeyecektir.

AŞÇI USULÜ KURU FASULYE TARİFİ NASILDIR?

Malzeme listesi

3 su bardağı kuru fasulye

Fasulyeleri haşlamak için yaklaşık 1,5 litre su

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tutam tuz ve 1 tutam karbonat

Kimyon ve karabiber

1 litre sıcak su

Üzeri için pul biber

Kuru Fasulyenin Tarifi

Tarifi uygulamaya başlamadan önce fasulyeyi bir gece önceden ıslatmanız gerekiyor. Bir kabın içerisine fasulyeleri alarak üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yaklaşık 12 saat bekletin.

Ertesi gün fasulyeleri bir tencereye koyun, üzerine 1 litre su ekleyin. Yaklaşık 40 dakika haşlayın.

Fasulye kaynamaya başladıktan sonra üzerinde oluşan köpükleri, sonradan gaz yapmaması için alın.

Kaynadıktan sonra fasulyeleri süzerek bir kenarda bekletin.

Derin bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı koyun.

Tereyağının üzerine küçük küçük doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlar hafif pembeleşene kadar kavurun, daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyin.

Bu şekilde biraz kavurduktan sonra haşladığınız fasulyeleri tencereye alın.

Üzerine kimyon, karabiber ve tuzu da ekleyin.

Tüm baharatları da ekledikten sonra en son 1 litre sıcak suyu fasulyelerin üzerine dökün.

Fasulyeler sıcak su ile özdeşleşene kadar, orta ateşte en az 25 dakika daha pişirin. Kıvam aldığında fasulyelerin piştiğini anlayabilirsiniz.

Kapağı kapalı bir şekilde dinlendirdikten sonra lokanta usulü fasulyenizi servis tabağına alın. Üzerine pul biber serperek servis edebilirsiniz.

Bu tarifle pişireceğiniz kuru fasulye gaz yapmayacak ve asla kabuk atmayacak. Birçok kişi tarafından bilinmeyen bu tarif yıllardır aşçılar tarafından uygulanmaktadır.

Kaynak: Mynet.com, Fotoğraflar: Youtube.com