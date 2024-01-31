Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim

Star TV ekranlarında yayımlanan Yalı Çapkını dizisine yeni bir oyuncu katılıyor

Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim

Yalı Çapkını dizisinin heyecan dolu bölümleri izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. Son gelişmelerle birlikte dizide dengelerin değiştiği gözlemleniyor. Özellikle Ferit karakterinin gölgede kalacağı yeni bir ismin diziye giriş yapması, izleyicileri heyecanlandırmaya yetiyor.

Dizinin yeni bölümlerinde, Ferit karakterini gölgede bırakacak etkileyici bir ismin diziye dahil olacağı bilgisi, izleyiciler arasında merak uyandırdı. Bu yeni karakterin dizide nasıl bir etki yaratacağı ve diğer karakterlerle ilişkilerinin nasıl şekilleneceği ise izleyicilerin heyecanla beklediği konular arasında yer alıyor.

YAKIŞIKLI OYUNCU YALI ÇAPKINI DİZİSİNDE

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna yakışıklı bir oyuncu katılıyor.

Yalı Çapkını dizisinde dengeler değişiyor! Ferit'i gölgede bırakacak yeni isim - Resim : 1
"Yalı Çapkını" dizisi ikinci sezonunda da ilgiyle izlenmeye devam ediyor. OGM Pictures imzalı dizinin kadrosuna çok yakışıklı bir oyuncu katılıyor. Melih Özkaya fenomen dizinin kadrosuna katılıyor. Özkaya "Yalı Çapkını"da "Akın" rolüne hayat verecek.

Melih Özkaya sevilen dizi "Emanet"te Ali komiser rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Özkaya, Survivor All Star yarışmasında Gönüllüler Takımı’nda da yer almıştı.

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