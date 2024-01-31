Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor

Menemen pişirirken işte menemenin lezzetini katlayan öneri

Son Güncelleme:
Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor

Birçok kişi menemen pişirirken kuru olmasından şikayet eder. Yarım çay bardağı su sayesinde menemen bol sulu oluyor. Yapmanız gereken tek şey tavaya yarım çay bardağı su eklemek. Domatesleri ekledikten sonra tavaya ekleyeceğiniz su sayesinde menemen asla kuru olmayacak ve bol sulu olacak

MENEMEN TARİFİYLE İLGİLİ DETAYLAR

MENEMEN TARİFİ

Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor - Resim : 1

Nasıl yapılır?

Yeşil biberleri ince ince dilimleyip yağda rengi dönene dek pişirin. (Yakmamaya özen gösterin.) Ardından küp küp doğranmış ya da rendelenmiş domatesleri ekleyin. Domatesler pişerken dilediğiniz baharatları ve tuzu ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekmeye başlarken ve tamamen yumuşamışken yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar piştiğin de menemeniniz yemeye de hazır demektir. Menemeni yumurtasız olarak da yiyebilirsiniz. Domates piştikten sonra ocaktan alınıp da servis edilebilir.

*Eğer menemeni soğanlı yapacaksanız; en başta biberlerle beraber ince ince doğranmış bir soğanı da malzemelere eklemelisiniz.

*Kaşarlı istiyorsanız menemenin yumurtası pişmeye yakın kaşar rendesinin tamamını menemenin üzerine boşaltın ve tavanın üzerini de bir kapakla kapatıp 1 dakika ateşte ve 1 dakika da ocağı kapatıp bekleterek pişirin.

*Sucuklu menemen yapmak isterseniz de biberden sonra yarım ay şeklinde dilimlenmiş sucukları ekleyip pişirmelisiniz. Sonra sırayla domates ve yumurta eklenebilir.

Tüm bu seçeneklerden kendi menemen tarifinizi de oluşturabilirsiniz. Menemen piştikten sonra üzerine kekik serpip tava ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

Son Güncelleme:
Çok iyi niyetliler! Pamuk gibi kalpleri olan en samimi 3 burç Çok iyi niyetliler! Pamuk gibi kalpleri olan en samimi 3 burç
Şeker ile aspirini karıştırın, bakın neler oluyor? Daha önce denemeyen çok Şeker ile aspirini karıştırın, bakın neler oluyor? Daha önce denemeyen çok
Pişirdiğiniz kahve güzel olmuyor mu? 44 yıllık kahvecinin işte sırrı Pişirdiğiniz kahve güzel olmuyor mu? 44 yıllık kahvecinin işte sırrı
Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı Kredi kartınız her an iptal edilebilir! 81 ilde yeni uygulama başlatıldı
Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer
Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor Menemene lezzet katıyormuş... Üstelik yarım bardak eklemeniz bile yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı: 'Bir an önce hazırlığa başlayın' İslam Memiş 'son 24 saatiniz kaldı' dedi, altın sahiplerini uyardı
Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...' Emekliye ek zamda yeni kulis: 'Günü bile belli, en düşük maaş...'
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...' Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu: 'Eşgali gizleme şekli...'
Onlara aşık olmamak mümkün değil: En romantik burçlar belli oldu En romantik burçlar belli oldu
Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü? Gazeteler, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini nasıl gördü?