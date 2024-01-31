Yargı dizisine yeni oyuncu geldi! Kanal D'den beklenmedik transfer

Yargı dizisi, Kanal D'nin kadrosuna yeni bir oyuncu katıyor! Kanal D'nin beklenmedik transferi ile Yargı dizisi daha da renkleniyor.

Yargı dizisinin izleyicileri, bu beklenmedik gelişmeyi merakla bekliyor. Yeni oyuncunun dizide nasıl bir etki yaratacağı ve hikayeye nasıl bir ivme kazandıracağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Yargı dizisinin takipçileri, bu yeni transfer ile ilgili gelişmeleri heyecanla beklemeye devam ediyor.

Objektifport.com'un haberine göre; Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Yargı'ya yeni bir oyuncu katıldı

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Yargı, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı bu fenomen dizi, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yargı dizisi, kadrosunu genişleterek daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Pazar akşamlarının yıldızı

Yargı dizisi pazar akşamlarının yıldızı olmayı sürdürüyor. Dizi en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizinin hayranları, yeni bölümlerde nelerin beklediğini ve hikayenin nasıl gelişeceğini heyecanla takip etmeye devam ediyor. Yargı dizisinin kadrosuna iddialı bir isim katıldı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı 3. sezonunda da pazar akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Ay Yapım’ın Emmy Ödüllü dizisinin kadrosuna son olarak yeni başsavcı olarak usta tiyatrocu Naşit Özcan katılmıştı. Şimdi de dizinin yeni emniyet amiri belli oldu.

Başarılı oyuncu ''Sermet Yeşil'' Sema Ergenekon’un yazdığı fenomen dizinin yeni emniyet amiri Kubilay olarak Yargı seyircisinin karşısına çıkacak.

YARGI DİZİSİ NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Yargı dizisinin Mayıs sonunda final yapacağına yönelik iddialar gündeme getirildi. Ancak bu iddia henüz yapım şirketi veya senarist tarafından doğrulanmış değil. 3.sezonuyla ekranda yer alan Yargı dizisi reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan bir dizi olarak dikkat çekiyor.