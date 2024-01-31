Şeker ile aspirini karıştırın, bakın neler oluyor? Daha önce denemeyen çok

Aspirin hemen hemen her evde bulunur. Birçok kişi bu ilacı ağrı kesici olarak tüketir. Aspirinle ilgili yapılmadık araştırma neredeyse kalmadı. Aspirinle ilgili her gün yeni bir bilgi ortaya çıkıyor. Ensonhaber.com sitesinde yer alan bir içerikte; Aspirinle ilgili şaşırtan bilgilere yer verildi.

ASPİRİNİN ETKİ ETMEDİĞİ BİR BU KALMIŞTI

Tıbbi açıdan etkili bir ilaç olan aspirin, sağlık sorunları dışında da pek çok fayda sağlayan bir ilaç olarak biliniyor.

Cilt bakımı başta olmak üzere aspirin günlük hayatımıza da bazı ufak dokunuşlar yapabiliyor. Örneğin ezilip yoğurtla karıştırıldıktan sonra yüze sürülürse cildi ışıl ışıl parlattığı öne sürülüyor. Şimdi ise sosyal medyada başka bir bilgi dolaşımda...

ASPİRİNİ ÇİÇEKLERİNİZE VERİN:

Aspirini şeker ile karıştırıp bitkilere dökmek, "çiçek coşturan" etkisi gösterecektir.

Aspirin, şeker ile karıştırıldığında bitkilerin büyüme hormonu olan auxin üretimini teşvik edebilir. Bu, kök gelişimini artırabilir ve bitkinin dayanıklılığını artırabilir.

Şekerli aspirin, bitkilerin aşırı sıcaklık, kuruluk veya hastalık ile başa çıkmasına yarayabilir.

Şekerli aspirin karışımını haftada 1 kez bitkilerin dibine dökebilirsiniz.

Çiçeklerinize aspirin ve şeker uygulamasını 2 defadan fazla tekrar etmemelisiniz. Bitkilerinizin sağlığı açısından uygulamanın 2 defadan fazla yapılması önerilmemektedir.

Kaynaklar: objektifport.com, artigercek.com, youtube.com, ensonhaber.com