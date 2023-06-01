Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor

Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerinden kurtaran en etkili yöntemmiş

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Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor

Yaprak bitleri, çiçeklerde sıkça görülen zararlılardan biri olarak bilinmektedir. Yaprak bitleri, bitkilerin yapraklarına yerleşerek bitkinin besinlerini emerler ve yapraklarda lekeler oluşmasına da neden olurlar. Ayrıca, yaprak bitleri, bitkilerin büyümesini ve gelişmesini de olumsuz etkilediğinden zamanla bitkiler eski canlılığını kaybeder. Sonrasında ise bitkiler çiçek açmayı bırakır.

Gözünüz gibi baktığınız çiçeğiniz hiç beklemediğiniz anda solabilir veya kuruyabilir.

Yaprak bitleri, genellikle sıcak ve kuru havalarda ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin yapraklarında genellikle küçük yeşil veya siyah renkte lekeler olarak kendilerini belli ederler. Yaprak bitleri, bitkilerin yapraklarına yerleşerek hızla ürerler ve bitkilerin büyümesini de hızla yavaşlatırlar.

Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor - Resim : 1

Yaprak bitleri ile mücadele etmek için, bitki sahipleri bitkilerini düzenli olarak kontrol etmeli ve yaprak bitleri tespit edildiğinde hemen müdahale etmeye özen göstermelidir. Bitkilerin yapraklarına sabunlu su veya doğal böcek ilaçları püskürtmek yaprak bitlerinin yok edilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, yaprak bitlerinin yayılmasını önlemek için bitkilerin düzenli olarak sulanması ve gübrelenmesi de büyük önem taşır.

YAPRAK BİTLERİNDEN KURTARAN YÖNTEM

Yenicaggazetesi.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; Yaprak bitlerinden kurtaran doğal yöntemler paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler

Yaprak şeklinde olan bitkilerde genellikle minik bitler oluşur. Bitkinin büyümesini engelleyen bu bitlerin acilen yok edilmesi gerekir. Sirke en önemli yöntemler içerisinde gelir. Sirkeli su karışımı karşısında beyaz yaprak bitlerinin pek bir şansı bulunmamaktadır.

Çiçek yağı, elma sirkesi ya da toz biber ile karışım ile yapraklar korunabilir. Tamamen doğal bir çözüm olması ile beraber, bitlerin yapraklar üzerindeki etkisi bütünüyle ortadan kaldırmaktadır. Yaprakların üzerine ayrı ayrı uygulamak suretiyle kolayca bu işlemi gerçekleştirmek mümkündür.

ÇİÇEKLERDEKİ YAPRAK BİTİ EVDE NASIL YOK EDİLİR

Özellikle çiçeklere saldıran yaprak bitleri için aspirin önemli yöntemler içerisinde gelir.

- İlk olarak bir bardak su içerisine belli bir miktar aspirin atılmalıdır.

- Ardından aspirinlerin su içerisinde erimesi beklenir.

 Çiçeklerde oluşan yaprak bitlerini yok ediyor! Bir tutam sürünce çiçekler coşuyor - Resim : 2

- Hemen arkasından çiçeklerin toprağına bu aspirinli su dökülmelidir.

Kolay bir şekilde yapılabilecek bu yöntem, çiçeklerin daha sağlıklı şekilde büyümesini sağlar. Sadece çiçekler değil aynı zamanda yaprakları da önemli oranda korur. Ek olarak aspirinli su, toprağın da gelişmesini ve bitkiye katkı vermesine imkan tanır. Bu sayede yaprak bitleri ile beraber aynı zamanda her türlü böcek türünü de çiçekten uzak tutmak mümkün hale gelir.

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