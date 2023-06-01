Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor

Orman kebabı, doğal malzemeler kullanılarak yapılan bir kebap türüdür. Orman kebabı, adını içinde yer alan sebzelerin orman havası vermesinden almıştır. Orman kebabı yapmak oldukça kolaydır ve lezzetli bir alternatif sunar.

Orman kebabı için malzemeler:

- 500 gram dana kuşbaşı et

- 2 adet patates

- 2 adet havuç

- 1 adet kuru soğan

- 1 adet yeşil biber

- 1 adet domates

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 2 yemek kaşığı zeytinyağı

- Tuz, karabiber, pul biber

Orman kebabı yapımı:

1. Patates ve havuçları soyun ve küp şeklinde doğrayın.

2. Kuru soğanı yemeklik doğrayın.

3. Yeşil biberi ve domatesi de küp şeklinde doğrayın.

4. Etleri tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

5. Zeytinyağını ekleyin ve kuru soğanları ekleyerek kavurmaya devam edin.

6. Domates salçasını ekleyin ve karıştırın.

7. Patates ve havuçları da tencereye ekleyin.

8. Tuzu, karabiberi ve pul biberi ekleyin.

9. Üzerine sıcak su ilave edin ve kısık ateşte pişirmeye bırakın.

10. Sebzeler pişene kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

11. En son yeşil biber ve domatesi de tencereye ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin.

Püf noktaları:

- Etleri suyunu salana kadar kavurmak, etin daha lezzetli olmasını sağlar.

- Sebzeleri küp şeklinde doğramak, pişme sürecini hızlandırır.

- Domates salçası, yemeğe daha yoğun bir tat verir.

- Yemeği kısık ateşte pişirmek, sebzelerin vitaminlerini korur ve lezzetli bir yemek elde etmenizi sağlar.

Kaynak : YOUTUBE.COM