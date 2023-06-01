6 diziye birden final kararı : Yayından kaldırılan dizilerin listesi paylaşıldı...

Dizi severler çok üzülecek. Çok sayıda TV dizisi için yolun sonuna gelindi. Final yapacak diziler arasında 6 dizi yer alıyor.

Haber7.com sitesinde yer alan bir içerikte; Final yapacak dizilerle ilgili bilgiler paylaşıldı. İşte final yapacak 6 diziyle ilgili bilgiler

Yaz sezonunun gelip çatmasıyla beraber ekran macerasını noktalayacak dizilerin listesi tek tek açıklandı. Zorlu ve yorucu geçen sezonu geride bırakan altı dizi birden seyircilere veda edecek. İşte, önümüzdeki sezonda ekranlarda yer almayacak diziler şu şekildedir:

1)EGO:

Reytinglerde umduğunu bulamayan Ego dizisi yayın serüveninin sonuna geldi. Melisa Aslı Pamuk’un ‘Sibel Koraslan’ ve Alperen Duymaz’ın ise ‘Erhan Yıldırım’ karakterini üstlendiği Ego dizisi 21 Mayıs tarihinde bitiyor.

2)YASAK ELMA:

Televizyon ekranlarında altı sezondur serüvenini sürdüren Yasak Elma dizisi de final yapan diziler kervanına katılıyor. 19 Mart 2018’den beri ekranlarda varlık gösteren Yasak Elma’nın 29 Mayıs’ta sonlanması bekleniyor.

3)CAMDAKİ KIZ:

Yönetmenlik koltuğunda Nadim Güç’ün oturduğu, senaryosunu Yeşim Aslan’ın kaleme aldığı ve yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği Camdaki Kız’ın Mayıs ayının son haftalarında final yapması bekleniyor.

4)GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ:

Gani Müjde’nin hem senaristi hem proje tasarımcısı olduğu, Altan Dönmez’in yönetmenliğinde çekimleri yapılan BKM imzalı Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 25 Mayıs tarihinde noktalanacak.

5)GÜZEL GÜNLER:

Osman Taşçı’nın yönettiği, Selin Tunç’un yazdığı ve Erol Avcı’nın yapımcısı olduğu TMC Film imzalı Güzel Günler dizisi de 26.bölümde izleyenlere elveda diyecek.

6)BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI: Berk Oktay ve Seray Kaya’nın başrollerini paylaştığı, NG Medya’nın kurucusu Nazlı Heptürk’ün yapımcılığında bulunduğu Bir Küçük Gün Işığı 29 Mayıs tarihinde ekran yolculuğunun sonuna gelecek.

TRT1'den şok edici karar!

Öte yandan gelen bilgilere göre TRT1'de yayınlanan Yürek Çıkmazı ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisi içinde final kararı verildi