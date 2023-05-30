En etkili çiçekler!... Sivrisinekleri evden uzak tutuyor eve güzel enerji veriyor!

Sivrisinekler, yaz aylarında özellikle nemli ve sıcak havalarda oldukça rahatsız edici olabilirler. Bazı çiçekler, sivrisinekleri uzaklaştırmada etkili olabilir. İşte, sivrisineklere iyi gelen çiçekler:

1. Lavanta: Lavanta, sivrisinekleri uzaklaştırmada oldukça etkilidir. Lavanta kokusu, sivrisinekleri rahatsız eder ve uzaklaştırır.

2. Nane: Nane, sivrisineklerin sevmediği bir kokuya sahiptir. Nane bitkisi, bahçenizde veya balkonunuzda yetiştirerek sivrisinekleri uzaklaştırabilirsiniz.

3. Kedi nanesi: Kedi nanesi, sivrisinekleri uzaklaştırmada etkili bir bitkidir. Kedi nanesinin yaprakları, sivrisineklerin sevmediği bir koku yayarak onları uzaklaştırır.

4. Çöven: Çöven bitkisi, sivrisinekleri uzaklaştırmada etkilidir. Çöven bitkisinin yaprakları, sivrisineklerin sevmediği bir koku yayarak onları uzaklaştırır.

5. Gül: Gül bitkisi, sivrisinekleri uzaklaştırmada etkilidir. Gül yapraklarının kokusu, sivrisinekleri rahatsız eder ve uzaklaştırır.

Bu bitkileri bahçenizde veya balkonunuzda yetiştirerek, sivrisineklerin size rahatsızlık vermesini önleyebilirsiniz. Ancak, bu bitkilerin tamamen sivrisinekleri uzaklaştırmayacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, sivrisineklerin üreme alanlarını temizlemek ve koruyucu önlemler almak da sivrisineklerden korunmada etkilidir.

SİVRİSİNEKLERE KARŞI FESLEĞEN

Gardena.com sitesinde yer alan bilgiye göre; Fesleğen, aynı zamanda iyi bir sivrisinek kovucudur. Aktardan alacağınız fesleğen tohumlarını kapı ve pencerelerinizin önünde bir saksıya veya kap içine ekin. Eğer tohumdan yetiştirmeyi bekleyemeyecek kadar aceleciyseniz artık her pazarda bulabileceğiniz fidelerini alıp saksılara dikebilirsiniz.