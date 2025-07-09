Sosyal Medya Ayakta: Konya'da Hamile Kediye Şiddet Kamerada

Konya-Selçuklu'da A.Ş. isimli şahıs, apartmanda bakılan hamile kediyi yere fırlatarak yaraladı. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sosyal medyada büyük tepki topladı.

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İstanbul-Başakşehir'de İbrahim Keloğlan isimli cani, oturduğu apartmanda bakılan kedi Eros'u dakikalarca tekmeleyerek öldürmüştü. Olay Türkiye’de infial yaratmış ve pek çok şehirde hayvan hakları savunucuları protestolar düzenlemişlerdi. İbrahim Keloğlan'ın aldığı 2,5 yıllık cezanın ardından bir vahşet haberi de Konya'dan geldi.

Konya'nın Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi'ndeki bir apartmanda, sakinlerin beslediği hamile kedi şiddete maruz kaldı.

Sosyal Medya Ayakta: Konya'da Hamile Kediye Şiddet Kamerada - Resim : 1

YERE FIRLATTI

Yeni Konya'dan Mustafa İlker Şen'in haberine göre apartman sakinlerinden A.Ş., apartmanda bakılan hamile kediyi önce kameraya gösterdi, ardından hızla yere attı. Olay anı apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan dehşet anları büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, A.Ş. isimli şahıs hakkında hukuki süreç başlatılması için çağrıda bulundu.

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Kaynak: Yeni Konya

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