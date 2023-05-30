Emeğinizi ziyan etmeyin... Karışık konserve yaparken bilmeniz gereken uyarı...

Karışık konserve yaparken mutlaka kullanacağınız sebzeler taze olmalıdır. Çürük sebzelerle yapılan karışık konserve emeğinizin ziyan olmasına yol açacaktır.

Karışık konserve yaparken, gıda güvenliği açısından dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta vardır. İşte, karışık konserve yaparken dikkat etmeniz gerekenler:

1. Malzemelerin tazeliği: Konserve yaparken kullanacağınız malzemelerin taze olması önemlidir. Bozuk veya çürümüş malzemeler, konserve yapımında kullanılmamalıdır.

2. Temizlik: Konserve yaparken, tüm malzemeleri ve ekipmanları temizlemek ve dezenfekte etmek önemlidir. Böylece, mikropların konserve içinde çoğalmasını önleyebilirsiniz.

3. Konserve kutularının sterilizasyonu: Konserve kutularını sterilize etmek, içindeki yiyeceklerin uzun süre dayanmasını sağlar. Konserve kutularını kaynar su içinde sterilize edebilirsiniz.

4. Malzemelerin doğru şekilde kesilmesi: Malzemeleri doğru şekilde kesmek, konserve yapımında önemlidir. Malzemelerin aynı boyutta olması, pişirme süresini dengeler ve malzemelerin daha iyi pişmesine yardımcı olur.

5. Pişirme süresi: Konserve yaparken, malzemelerin pişirme süresini doğru ayarlamak önemlidir. Pişirme süresi, konserve içindeki yiyeceklerin kalitesini korur ve bozulmasını önler.

6. Konserve kutularının saklanması: Konserve kutularını serin ve kuru bir yerde saklamak, içindeki yiyeceklerin daha uzun süre dayanmasını sağlar.

Bu ipuçlarını takip ederek, güvenli ve lezzetli karışık konserve yapabilirsiniz.

Türlü Konserve için Malzemeler



1 kg patlıcan

500 gr bamya

500 gr taze fasulye

1 kg kabak

500 gr sivri biber

1 kg domates

1 yemek kaşığı kaya tuzu



Türlü Konserve Nasıl Yapılır?



Sebzeleri yıkayıp kurulayın. Bamyaların sap kısımlarını kesip fırın tepsisine yaydıktan sonra sıcak fırında birkaç dakika kurutun.

Kaynar suda 7-8 dakika kadar haşlayıp suyunu süzün. Patlıcanları alacalı soyup iri küpler şeklinde doğrayın.

Acısını çıkarmak için tuzlu suda bekletin. Kabakların kabuklarını soyarak küp şeklinde doğrayın.

Biberleri ve taze fasulyeleri ayıklayarak ikiye veya üçe kesin. Hazırladığınız sebzeleri ayrı kaplarda diri kıvamda haşlayıp süzün.

Domatesleri dilimleyin. Sebzeleri kavanozlara değişimli olarak yerleştirin.

Tuz ekleyip bir parmak boşluk kalıncaya kadar kaynar suyla doldurun. Havasını çıkardıktan sonra kapağını sıkıca kapatın. Serin bir yerde saklayın.

Kaynak: lezzet.com.tr