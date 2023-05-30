Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 8.500 TL’ye varan hoş geldin paketi! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.

Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak

Garanti BBVA, tarafından emeklilere yönelik başlatılan kampanya için son 1 gün kaldı. 1 gün içinde başvurmayan emekliler 8.500 TL fırsatını kaçıracaklar.

Banka tarafından yapılan duyuru şöyle;

Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamanıza 1.000 TL bonus fırsatını kaçırmayın!


Üstelik EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak, hemen emekli olabilirler. Siz de EYT Prim Borcu Kredisi'ne başvurun, hemen emekli olun. EYT Prim Borcu Kredisi ile ilgili detaylı bilgiye EYT Kredisi sayfasından ulaşabilirsiniz.

Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak - Resim : 1
Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri dahil değildir.)

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2023’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

 Siz de şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterimiz olun, Garanti BBVA emekli promosyonu ödemelerinden hemen yararlanın.

Pirus ne demek? Pirus Zaferi'nde ne oldu? Pirus ne demek? Pirus Zaferi'nde ne oldu?
Böreğim güzel olmuyor diye üzülmeyin! Çıtır çıtır böreklerin lezzet sırrıymış Böreğim güzel olmuyor diye üzülmeyin! Çıtır çıtır böreklerin lezzet sırrıymış
Dert başlarından eksik olmuyor! İşleri hiç rast gitmeyen 3 burç Dert başlarından eksik olmuyor! İşleri hiç rast gitmeyen 3 burç
Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze
Artık bu teknikle yapacağınız hamur kızartması asla yağ çekmeyecek! Puf puf kabaracak Artık bu teknikle yapacağınız hamur kızartması asla yağ çekmeyecek! Puf puf kabaracak
Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu
ÇOK OKUNANLAR
İşte asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar: 'Dolar/TL'de 22 bandı kırılırsa...' Asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar ortaya çıktı
İslam Memiş: Son çıkış, dikkat... İslam Memiş: Son çıkış, dikkat...
Meteoroloji'den 20 kente kuvvetli sağanak uyarısı Kuvvetli sağanak geliyor
Memura kira desteğinde ödemeler nasıl olacak? Maaş katsayısı detayı Memura kira desteğinde ödemeler nasıl olacak? Maaş katsayısı detayı
Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor Yeni kabinede sürpriz isimler: Sinan Oğan'ın da adı geçiyor