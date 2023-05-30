Son 1 gün kaldı! Bankaya gitmezseniz paranız bankaya kalacak

Garanti BBVA, tarafından emeklilere yönelik başlatılan kampanya için son 1 gün kaldı. 1 gün içinde başvurmayan emekliler 8.500 TL fırsatını kaçıracaklar.

Banka tarafından yapılan duyuru şöyle;

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Garanti BBVA’da emekli maaşınızın bağlı olduğu Vadesiz TL hesabınızı kullanarak Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet üzerinden yapacağınız havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT işlemlerinizi ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz! (01.04.2021 itibarıyla geçerli olan uygulama, resmî tatil günleri ve hafta sonlarını kapsamamaktadır. Uygulamaya daha önceki tarihlerde yapılan EFT ve havale işlemleri dahil değildir.)

Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mayıs 2023’tür. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Siz de şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil üzerinden müşterimiz olun, Garanti BBVA emekli promosyonu ödemelerinden hemen yararlanın.