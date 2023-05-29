Dert başlarından eksik olmuyor! İşleri hiç rast gitmeyen 3 burç

İnternet Haber'de yayımlanan bir içerikte; Başlarından hiç derdin eksik olmadığı burçlar belli oldu. İşte dert babası olan burçlar

Başak burcu

Başaklar her ne kadar sessiz sakin insanlar olsalar da başlarından bela hiç eksik olmuyor. Onlar beladan ne kadar uzak kalmak ve sakin bir yaşantı sürmek isteseler de illa belaya bulaşıyorlar. Bu durumdan oldukça sıkılan bıkan başaklar, ne kadar bunalsa da kendini yine bir anda belanın ortasında buluyorlar. Özellikle iş konusunda çok yanlış kişilerle iş yapabilirler, başları belaya girer ve uğraşmak zorunda kalırlar. Yakın çevresini bu belaları yüzünden korkutan başaklar da girdiği her ortamı karıştıran burçlar arasında yerini alır.

Akrep burcu



Akrep burçlarının göbek adı beladır desek yalan söylemiş olmayız. Onlar beladan hiç korkmazlar ve kendilerini hep ortaya atarlar. Onların kimseden korkusu yoktur ve olaylara karışmak konusunda da çok cesur davranabilirler. Akrep burçları intikam alana dek karşısındaki kişiyi bırakmaz ve aralarındaki mesele uzar gider. Bu huylarından dolayı etrafındaki kişileri çok korkutan akrepler, hiçbir şeyi umursamadan belaya bulaşırlar. Onlar için bela günlük rutin haline gelmiş olabilir. Kavgası, gürültüsü asla bitmez. Biriyle konuşurken anında işler değişebilir. İşte girdikleri ortamı karıştıran burçlar arasında akrepler de yerini alır.

Oğlak burcu

Oğlaklar biraz şanssız ve biraz belalı burçlardandır. Onlar bazen isteyerek bazen de şanssızlıklarından dolayı can sıkıcı olaylara bulaşabilirler. Belaya girdikleri anda da gözleri hiçbir şey görmeyen oğlaklarla anlaşmak bu konuda biraz zordur. Çünkü onlar hemen kavga edebilecek potansiyelde insanlardır. Hayatınızda oğlak burcu biri varsa kavgaya, gürültüye ve kaosa alışmalısınız.