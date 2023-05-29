Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu

Tavuk yerken aklınızda bulunsun. Zehirlenme vakaları arttı....

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Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu

Son dönemde tavuk zehirlenmelerindeki vaka sayıları artıyor! Tavuk, protein açısından zengin ve lezzetli bir besindir. Ancak, taze olmayan tavuklar sağlık sorunlarına neden olabilir. Taze tavuk nasıl anlaşılır sorusunun cevabı, bazı ipuçlarıyla belirlenebilir. İşte, taze tavuk nasıl anlaşılır:

1. Renk: Taze tavuk, pembemsi renkte ve parlaktır. Eski tavuklar ise soluk ve mat renklidir.

2. Kokusu: Taze tavukların kokusu hafif ve doğal bir kokuya sahiptir. Eski tavuklar ise kötü bir koku yayabilir.

3. Dokusu: Taze tavukların eti sıkı ve elastiktir. Eski tavukların eti ise yumuşak ve gevşektir.

4. Tarih: Tavuğun üzerindeki son kullanma tarihi kontrol edilmelidir. Tarihi geçmiş tavuklar tüketilmemelidir.

Taze tavuk satın alırken, güvenilir bir market veya kasap tercih edilmelidir. Ayrıca, tavuğun saklama koşullarına dikkat ederek tazeliğini koruması sağlanmalıdır.

Tavuk Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?


Bu belirtiler, tavuk etinin bozukluğu ve tüketim miktarına bağlı olarak değişir. Tüketim miktarı çoksa, belirtilerin şiddeti de o kadar fazla olacaktır.

Mide bulantısı
Karın ağrısı ve kramplar
Kusma
İştahsızlık
İshal
Baş ağrısı
Ateş

Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu - Resim : 1
Şiddetli belirtiler;

3 gündür devam eden ishal
Yüksek ateş
Ağız kuruluğu
Görme ve konuşmada bozukluk
Kanlı idrar
Tavuk zehirlenmesi, hafife alınacak bir durum değildir. Belirtiler hafifse mutlaka bir uzmana danışmak gerekir. Eğer belirtiler şiddetliyse, hiç vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Aksi takdirde tavuk zehirlenmesi vücutta ciddi hasara ve ölüme yol açabilir.

Tavuk zehirlenmesi, tavuk tüketiminden 1-24 saat sonra görülebilir. Ancak yaygın olarak ilk 2-3 saat içinde belirtiler görülmeye başlar.

kaynak: Lezzet.com.tr

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