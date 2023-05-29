Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze

Salatalık kabuklarının faydaları çok şaşırtıyor

Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze

Salatalık, yaz mevsiminde en sık tüketilen sebzelerden biridir. Salatalığın kabukları, çoğu kişi tarafından çıkarılır ve atılır. Ancak, salatalık kabuklarının da birçok faydası vardır. İşte, salatalık kabuklarının faydaları:

1. Cilt sağlığı: Salatalık kabukları, cilt sağlığına iyi gelir ve sivilce gibi cilt sorunlarını azaltmaya yardımcı olur.

Salatalık kabuğunu ince katmanlar halinde cildinizde beklettiğinizde, cansız görünümü ortadan kaldırabilirsiniz. Cilt tonunu eşitleme gücü olan salatalık, hücrelerin canlanmasına yardım ederek elmacık kemiklerde ve alın bölgesinde dengeli bir parlaklık kazandıracaktır. - Nefisyemektarifleri.com -

Sakın ziyan etmeyin sakın... Kabukları da çok faydalı çıkan sebze - Resim : 1

2. Sindirim sistemi: Salatalık kabukları, sindirim sistemi sağlığına iyi gelir ve kabızlığı önler.

3. Antioksidanlar: Salatalık kabukları, antioksidanlar açısından zengin olduğu için vücuttaki zararlı maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

4. Mineral ve vitaminler: Salatalık kabukları, mineral ve vitaminler açısından zengindir ve vücudun ihtiyacı olan besinleri sağlar.

5. Kilo verme: Salatalık kabukları, kilo verme sürecine yardımcı olur ve metabolizmayı hızlandırır.

Salatalık kabuklarını yıkayarak tüketebilirsiniz veya salatalarınızda kullanabilirsiniz. Ancak, organik salatalıkların kabukları daha sağlıklıdır ve mümkünse organik olanları tercih etmeniz önerilir.

ÖZETLE; Salatalık kabuğu öncelikle kalorisi bulamayan bir kaynak olarak öne çıkıyor. Özellikle deriyi dolgunlaştırma ve kırışıklıkları önleme konusundaki kalojen ismiyle bilinen silisten meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı daha genç ve pürüzsüz bir cilt elde etme şansı verdiğini dile getirmek mümkün.

Milliyet.com.tr

Pirus ne demek? Pirus Zaferi'nde ne oldu? Pirus ne demek? Pirus Zaferi'nde ne oldu?
Nohut, fasulye, barbunya gibi yemekleri yaparken tencereye eklenmeliymiş... Nohut, fasulye, barbunya gibi yemekleri yaparken tencereye eklenmeliymiş...
Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo
Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş Hayran kalacaksınız... Meğer makarna bu teknikle daha lezzetli oluyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Kulisler hareketlendi: İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler İşte Erdoğan'ın kabinede görev vereceği yeni isimler
Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın 81 ilde birinci ve ikinci turda aldıkları oy oranları
Seçimin ikinci turunu gazeteler nasıl gördü? İşte 29 Mayıs gazete manşetleri Seçimin ikinci turunu gazeteler nasıl gördü?
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı: Konuşulan rakamlar ortaya çıktı, '3'lü zam' gündemde Konuşulan rakamlar ortaya çıktı, '3'lü zam' gündemde
Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları yorumu: Unutmamak lazım! Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları yorumu!