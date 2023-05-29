Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo

Lahana sarmasının lezzetini katlayan tüyo

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Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo

Lahana sarması, Türk mutfağında yaygın olarak tüketilen bir yemek çeşididir. Genellikle kıyma, pirinç, soğan, domates, biber ve baharatlar ile hazırlanır. Lahana yaprakları kaynar suya batırılarak yumuşatılır ve iç malzemeleri sarılarak rulo şeklinde sarılır. Daha sonra, tencereye dizilerek su veya domates sosu eklenerek pişirilir. Lahana sarması, lezzetli ve besleyicidir. İçerdiği protein, lif ve vitaminler sayesinde sağlıklı bir besin kaynağıdır. Ayrıca, vegan ve vejetaryenler tarafından da tercih edilir. Lahana sarması, özellikle özel günlerde sofraların vazgeçilmez yemeği olarak bilinir.

Lahana sarması malzemeleri;

Bir adet lahana
300 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 su bardağı pirinç
Yarım demet maydanoz
1 yemek kaşığı kuru nane
Sıvı yağ
Tuz
Pul biber

Lahana sarmasını ziyan etmeyin... İşte lezzetini katlayan tüyo - Resim : 1
Salçalı sosu için;

1 yemek kaşığı salça
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz

KIYMALI LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

Lahana sarmasına iç harcı hazırlayarak başlayabilirsiniz. Soğanı soyup ince ince kıyın. Pirinci ve maydanozu yıkayın. İç harcı hazırlamak için kıyma, soğan, maydanoz ve baharatları karıştırın. Lahananın sert kısmı olan kafa kökünü kesin tencereye bütün olarak alıp su ekleyin haşlayın. Haşlanan lahanayı parçalara bölüp sert damar kısımlarını kesin. Bu köklü kısımları sarmayı yapacağınız tencerenin dibine serin. Ardından eşit parçalara böldüğünüz lahanayı bir şeker kaşığı iç malzeme koyarak sarın ve tencereye dizin. Tüm iç malzeme bitene kadar bu işleme devam edin. Ardından 1 yemek kaşığı salçayı 2 su bardağı suda eritin, tuz ve sıvıyağ ekleyerek sarmaların üzerine dökün. Lahana sarmanızın pişerken dağılmaması için üzerine küçük bir tabak kapatıp ocağa alın. Yaklaşık 30-40 dakika pişecek. Pişme aşamasında tadına bakmanızı öneririz. Piştikten sonra 15 dakika dinlendirip servis edilebilir. Afiyet olsun.

Kaynak: Habertürk

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